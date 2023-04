Sicurezza, negozi, giovani: l’associazione commercianti del quartiere Cristo incontra il sindaco di Alessandria

ALESSANDRIA – Il presidente dell’associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo Enzo Cirimele e Silvana Sordo coordinatrice del gruppo di lavoro dei commercianti, sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Giorgio Abonante e dal vicesindaco Marica Barrera.

“Un momento importante perché ci ha permesso di trattare molti argomenti. Abbiamo condiviso le segnalazioni dei cittadini e dei commercianti che in modo costruttivo ci chiedono di sensibilizzare l’amministrazione comunale per avere un quartiere sempre migliore e dei sobborghi sempre più al centro dell’attenzione. Abbiamo parlato di sicurezza, di commercio, di sport, di giovani e di molto altro. Abbiamo percepito la volontà di ascoltare le nostre richieste e di creare un lavoro di squadra che ci permetta di fare ulteriori passi in avanti con qualche piccola promessa che potrà essere messa in atto già nei prossimi mesi” hanno sottolineato Cirimele e Sordo “lavoriamo ogni giorno per creare valore per le nostre attività e per tutti gli abitanti del quartiere e proprio per questo ne approfitto per lanciare un appello a tutte le attività che hanno un progetto o un’idea. Vogliamo contribuire a tutte le iniziative che i commercianti desiderano creare per dare luce alle loro attività e sostenerli nei loro progetti. Invitiamo le nostre attività, bar, ristoranti, circoli, luoghi di aggregazione e ricreazione, di inviarci le loro proposte a 360 gradi: culturali, musicali, ricreative e sociali da realizzare sul territorio. Essere associati è fondamentale perché abbiamo bisogno di tutti e perché solo insieme possiamo fare qualcosa di speciale”.