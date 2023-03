Minacce antisemite alla Comunità ebraica di Casale: fermato l’autore

CASALE MONFERRATO – La Polizia di Sassari ha fermato un cittadino russo, che stava per imbarcarsi sul volo in partenza alla volta di Barcellona dall’aeroporto di Alghero-Fertilia (Sassari), perché indagato per fabbricazione e detenzione di esplosivi e per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Le indagini della Digos della Questura di Sassari hanno riguardato l’invio di messaggi di posta elettronica dal contenuto minatorio e antisemita a diverse Comunità Ebraiche presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quella di Casale Monferrato oltre a Milano, Napoli, Torino, Genova, Ancona, Merano (Bolzano), Livorno, Ferrara e Modena-Reggio Emilia.

Le indagini condotte, in stretto raccordo con il Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione/Ucigos, hanno consentito di localizzare l’uomo nella sua abitazione a Porto Torres (Sassari).