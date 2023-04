Nel Bosco del Sole un percorso in plastica riciclata accessibile a tutti. Domenica l’inaugurazione

ALESSANDRIA – In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, ad Alessandria sarà inaugurata la pista del Bosco del Sole. Domenica 2 aprile, alle 10.30, nell’area in via Giordano Bruno, in prossimità della chiesa dell’Annunziata e della sede dell’associazione Il Sole dentro, aprirà ufficialmente il percorso lungo 126 metri, interamente realizzato con plastica riciclata. La pista sarà accessibile a tutti ed è ideale per le persone che hanno difficoltà motorie.

È intanto aperta la sottoscrizione per l’acquisto degli attrezzi ginnici che saranno disposti lungo la pista per rendere il Bosco del Sole una palestra all’aperto, un luogo dove tutti potranno fare attività fisica gratuitamente. Le tabelle relative agli attrezzi saranno scritte anche in Braille per consentire la fruibilità a non vedenti e ipovedenti.

Il progetto è coordinato da un gruppo di lavoro – Il Sole dentro, La Vita Buona, Cooperativa Amica San Michele, RNA Natura Ragazzi – che ha saputo coinvolgere molteplici realtà del territorio in questo progetto di rigenerazione urbana. AMAG, La Roquette, PPG e Gruppo Franzosi hanno ripulito e spianato il sedime, messo a disposizione dal Comune di Alessandria. Il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e di AMAG ha permesso l’acquisto della pista e la manutenzione dell’area. Il CSVAA fornisce il suo prezioso supporto nella comunicazione e nella produzione di materiali informativi. Tutti accomunati dalla convinzione che il progetto colga l’esigenza di uno spazio gradevole e curato, luogo di socialità e di inclusione, di tutti e per tutti, un bene comune della città.