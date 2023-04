A Tortona il commosso saluto a Detar, vittima di un incidente: “Il tuo sorriso per sempre nei nostri cuori”

TORTONA – Abbracci, lacrime, applausi e la luce delle lanterne lasciate andare in cielo. Tortona ha ricordato così Detar Tali Muca, il 26enne tragicamente scomparso giovedì dopo essere stato coinvolto in un incidente sulla A21, in provincia di Piacenza. Tantissime persone questo venerdì sera si sono ritrovati davanti al Duomo per ricordarlo. “Il tuo sorriso per sempre nei nostri cuori, un abbraccio dai tuoi fratelli” i messaggi scritti su alcuni striscioni.

Detar Tali Muca era molto conosciuto grazie alla sua passione per il calcio: centrocampista del Sale, aveva militato in tanti club del nostro territorio: Derthona, San Giuliano Nuovo, Garbagna e Audax Orione S. Bernardino. Sul portone della chiesa sono state affisse le foto di Detar. A partecipare a questo momento di cordoglio e lutto anche i famigliari dello sfortunato tortonese, abbracciati dai tanti amici e conoscenti.