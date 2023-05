1° maggio 2023: cosa fare in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – A Mombello Monferrato, ritorna anche quest’anno la storica camminata naturalistica attraverso le colline mombellesi. L’itinerario proposto sarà su parte del percorso n.748 “Sulle cime di Mombello” in parte rivisto per offrire nuovi spunti e nuovi scorci paesaggistici. Il ritrovo è di fronte al monumento dei caduti alle ore 14.30 con partenza fissata per le ore 15. La passeggiata durerà circa 3 ore e mezza e il costo per partecipare è di 10 euro a persona (incluso ristoro finale). Per informazioni contattare Augusto Cavallo al 339 4188277 o via mail augusto.cavallo66@gmail.com.

Ad Alessandria apertura straordinaria oggi, 1 maggio 2023, della mostra “Sguardi su Alessandria attraverso i Fondi della Fototeca Civica“. L’allestimento di foto d’epoca si trova nelle Sale d’arte di in via Machiavelli ad Alessandria. Gli orari di apertura oggi sono dalle 15,00 alle 19,00.

Vi ricordiamo invece che ad Alessandria, è stato rinviato al 7 maggio 2023 l’evento “Un quartiere in fiore”, previsto inizialmente per oggi, primo maggio. L’appuntamento tornerà con tutti gli eventi previsti domenica prossima

Ad Arquata Scrivia il 1°maggio la Pro Loco organizza il “Pranzo del Lavoratore”. L’appuntamento è in piazza della libertà alle 11.30. Il menù costa 15 euro e comprende linguine al pesto o pomodoro, arrosto con patate o insalatona mista, macedonia di fragole o ananas, acqua, birra e caffè.

A Ovada lungo le vie e le piazze del centro storico della città, in occasione del 1°maggio arriva il mercatino dell’antiquariato e dell’usato. Sono oltre 250 gli espositori che arriveranno da tutto il nord Italia: mobili, oggettistica, ceramica, cristalleria, antichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, quadri, libri da collezione, scatole di latta e molto altro ancora nella fiera che vi farà tornare indietro nel tempo.

Sempre a Ovada, il 1°maggio, nel giardino della Civica Scuola di Musica, alle 16.30, si può assistere al Concerto del Corpo bandistico “A.Rebora”, diretto da Giovanni B.Olivieri. In caso di maltempo si svolgerà presso la Chiesa dei Padri Scolopi.

A Occimiano lunedì 1°maggio appuntamento con “Camminare il Monferrato”. L’escursione proposta sarà quella del “Sentiero del Grana”: il ritrovo è fissato alle 14.45 alla Villa Marchesi da Passano per poi partire alle 15. La passeggiata durerà circa 2 ore e sarà guidata da Anna Maria Bruno.

A Vignale Monferrato il 1° maggio si andrà alla scoperta delle orchidee selvatiche con la passeggiata organizzata dal Club per l’Unesco di Vignale Monferrata. La partenza sarà alle 9.30 da piazza Mezzadra. Gradita un’offerta libera, per info si può chiamare il 3383006450.

A Fubine Monferrato, lunedì 1° maggio alle 17, a Palazzo Pane, il secondo appuntamento del Festival Echos vedrà protagonista il recital di pianoforte di Roberto Plano. Il pianista eseguirà brani di F. Schubert, M.M. Ponce Cuellar, R. Castro Herrera, A. Ginastera e G. Gershwin. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per info fo@festivalechos.it o 348 7161557. In caso di maltempo il concerto si terrà nell’adiacente Chiesa Parrocchiale In occasione del concerto si svolgerà anche una visita guidata gratuita ad alcuni infernot del paese e al campanile della Chiesa Parrocchiale a cura del Comune di Fubine Monferrato: il ritrovo è davanti al Municipio alle 15.30.

A Piovera, ci si potrà immergere nell’atmosfera degli anni 20 partecipando al pic nic nel Parco del Castello. Insieme alle guide si potranno rivivere le storie di vita al Castello nel primo ventennio del ‘900. Si potàe vivere una giornata all’aria aperta gustando nel prato all’inglese dell’Orangerie il pic nic oppure pranzare nella limonaia assaporando la vista del Castello. All’interno delle mura ci saranno delle guide d’eccezione: Maria Maddalena (1888-1955) e Maria Vittoria (1888-1965) Balbi Senarega insieme alla madre Camilla Pallavicino (1864-1946) vi racconteranno la loro vita negli anni ’20 tra aneddoti di vita quotidiana e racconti di vita vissuta. Per informazioni visitate il sito del Castello di Piovera.

A Cremolino si può partecipare alle Festa delle frittelle nell’antico Borgo. Nella giornata ci sarà una rievocazione storica con gli sbandieratori di Asti, oltre a un accampamento medievale, falconeria e giocolieri. La giornata sarà accompagnata dalla musica tradizionale piemontese con il gruppo vocale Gli Amici del Roero. Non mancheranno le bancarelle di prodotti tipici e artigianali.

A Ponzone, lunedì 1° maggio proseguono gli eventi dedicati ad Alessandro Negri di Sanfront. Alle 9.30, in Piazza Italia, ci sarà l’esposizione auto storiche dell’Arma dei Carabinieri, mentre alle 10 ci sarà la deposizione corona al Monumento ai Caduti. La mattina proseguirà con la consegna della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri nella sala Consiliare del Comune. Alle 10.45, al centro culturale “La società”, ci sarà il convegno “Alessandro Negri di Sanfront, eroe del Risorgimento”.

L’evento dedicato ad Alessandro Negri di Sanfront proseguirà ad Acqui Terme dove alle 16.30, in Piazza Italia, ci sarà il ritrovo delle auto storiche a cura del gruppo autonomo storiche Arma Pastrengo. Alle 17, invece, partirà la sfilata di fanfara del 3°reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano mentre alle 17.30 in Piazza Bollente ci sarà i Concerto.

