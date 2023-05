Botti antipiccione: cittadini chiedono lo stop nelle ore notturne

CASTELLAZZO-ALESSANDRIA – Alcuni cittadini hanno segnalato alla redazione il disappunto per i rumori causati, durante le ore notturne, dai cannoni antipiccione tra il Quartiere Cristo (dopo la scuola di Polizia) e Castellazzo Bormida (zona Fontanasse). Questi dissuasori vengono impiegati solitamente dai proprietari di grandi appezzamenti di terreno per allontanare i volatili che banchettano nei campi ma possono essere usati solo rispettando le norme previste. Il problema è già noto al sindaco di Castellazzo Bormida, Gianfranco Ferraris, che si è già mosso per risolvere il problema, ha spiegato a Radio Gold.

“I botti antipiccione non sono consentiti nelle ore notturne e durante il giorno sono ammessi solo con un intervallo di 7 minuti. Abbiamo già attivato la Polizia Locale che hanno ricevuto a riguardo un verbale dei Carabinieri“. Ora si cercherà di “individuare i proprietari delle cascine che hanno attivato questi dissuasori per impedire nuove violazioni“.

Foto di Dawood Javed su Unsplash