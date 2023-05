Gli Scavalcamontagne pronti per 45 spettacoli tra borghi e natura: partito il crowdfunding

PROVINCIA ALESSANDRIA – È partito il crowdfunding lanciato dagli artisti-camminatori sul sito ideaginger.it., un aiuto che permetterà di dare ancora più forza al progetto che sposa arte e territorio, portato avanti dagli “Scavalcamontagne“, attori giorvaghi, innamorati della natura, pronti a proporre quattro titoli più la nuova produzione “Un Cavallino Bianco“, nelle piaze di 45 paesi di Piemonte, Liguria, Toscana e Lombardia.

Lo scorso anno gli attori-girovaghi che si sono esibiti in tante piazze del Piemonte, con sconfinamenti in Liguria, percorsero 400 chilometri a piedi spostandosi da un paese all’altro, accompagnati in lunghi tratti da trekker e appassionati, sollecitati attraverso i social. L’idea è nata nel 2020 e ogni anno il tour è diventato più corposo. Dopo i difficili momenti del lockdown la scelta di sostituire la “valigia dell’attore” con lo zaino da trekking si è rivelata azzeccata.

CHI SONO GLI SCAVALCAMONTAGNE?

Attori e cantanti con esperienza nel mondo dell’operetta e nel teatro brillante in genere, gli Scavalcamontagne sono anche amanti della natura, profondamente convinti che dai cosiddetti “territori marginali” si possa e si debba ripartire per portare aria nuova nel settore arte, cultura e turismo.

LE NOVITA’

L’anno scorso furono 28 i luoghi coinvolti ma questa estate, 2023, saliranno a 45, coinvolgendo quattro regioni per 600 chilometri di strade da percorrere. “È bello che il progetto sia piaciuto al punto da essere esportato in altre zone del Piemonte e della Liguria, ma anche in Toscana e Lombardia – spiega Irene Geninatti, portavoce degli Scavalcamontagne. Ai primi di giugno partiremo per la prima parte del tour, da Alice Bel Colle, nell’Acquese, per attraversare le valli Bormida, Uzzone, Erro, Belbo. Un circuito che ci condurrà attraverso quattro province: oltre ad Alessandria ci sono Asti, Cuneo e Savona“. E sarà solo l’inizio: la stagione proseguirà in Toscana dal 7 a 9 luglio, con il ritorno in Piemonte nelle Valli di Lanzo ad agosto e poi addirittura in alta montagna lungo il Tour della Bessanese. E infine la Lombardia, a settembre.

I LUOGHI

Il progetto prevede spettacoli diffusi per far conoscere piccoli borghi di territori meno conosciuti e attrarre un turismo green attraverso la promozione della rete dei sentieri. Attraverso questa idea è nato così un gruppo di paesi che lavora in rete per organizzare eventi. “Siamo contenti che il messaggio sia stato compreso – prosegue Irene – un’altra importante novità di questo 2023 è l’inizio di una collaborazione con un’agenzia di Torino, Verticalife – che organizza attività outdoor in tutto il mondo – per creare e proporre pacchetti turistici collegati al nostro tour nelle Valli di Lanzo. Lo spirito di Scavalcamontagne è stato colto in pieno. Il progetto piace, cresce, funziona”.

IL CROWDFUNDING

Ora gli Scavalcamontagne hanno deciso di alzare il tiro e proporre spettacoli sempre più curati, con scenografia, costumi, impianto tecnico adeguato. Il progetto è autosostenibile grazie al piccolo cachet garantito dai Comuni e dalle offerte libere del pubblico, ma un crowdfunding può aiutare a farlo crescere più rapidamente. Così hanno deciso di lanciarlo sul sito ideaginger.it, anche per raccogliere intorno a loro una piccola comunità, orgogliosa di contribuire alla creazione degli spettacoli, dietro cui ci sono giornate di scrittura, di prove, spese per costumi, impianto tecnico, elementi di scena, il lavoro di un regista. In questo modo la nuova produzione degli Scavalcamontagne, ispirata all’operetta “Al cavallino bianco”, potrà essere realizzata. “La raccolta fondi proseguirà fino al 16 maggio. In cambio di un contributo che ognuno darà secondo le sue possibilità, abbiamo deciso di corrispondere delle ricompense esperienziali, come ad esempio un kit da camminatore, una canzone composta espressamente, un video di ringraziamento e tanto altro ancora – conclude Irene Geninatti Ma soprattutto la sensazione di sentirsi veri e propri co-produttori dello spettacolo. E se l’offerta arriva da una piccola azienda del territorio possiamo ricambiare con un altro spettacolo per una sua festa o un evento che intenda organizzare“.

Per donare www.ideaginger.it – Campagna SCAVALCAMONTAGNE – Il teatro in cammino

Info: www.scavalcamontagne.com

https://www.facebook.com/scavalcamontagne/ https://www.instagram.com/scavalcamontagne/

Foto di Manuel Cazzola