Tortona aspetta il Giro d’Italia con mostre, eventi e raduni

TORTONA – Tortona diventa sempre più rosa in vista della tappa tortonese del Giro d’Italia “Camaiore-Tortona” del 17 maggio. Il calendario comincia a entrare nel vivo già oggi, 6 maggio 2023, con una mostra e un itinerario enoturistico. Dal 13 maggio invece si intrecceranno tanti eventi che uniranno cultura e sport.

IL PROGRAMMA DI TORTONA PER IL GIRO

Dal 6 al 21 maggio al secondo piano de Palazzo Municipale di Tortona si tiene “Ruote e Campioni del nostro Territorio nelle collezioni tortonesi” mostra documentale di materiali storici con fotografie, giornali, cartoline e molto altro, a cura di Fausto Galli e del FAI delegazione di Tortona.

Sabato 6 maggio, “Il Giro del Vescovado” passeggiata enoturistica con degustazioni tra sette cantine di Costa Vescovato e Montale Celli, partenze divise in slot orari 11 – 11,30 – 12 – 12,30 dalla Piazza della Chiesa di Montale Celli; organizzatore “Incontri diVini”.

Sabato 13 maggio “Aspettando la Corsa Rosa – Memorial Renzo e Stefano Bagnasco” gara ciclistica aperta ai tesserati F.C.I. e Enti Consulta; ritrovo ore 10 presso il Bar Fiorentina a Carbonara Scrivia; organizzatori C.S.I. Comitato Provinciale Pavia Sez. Ciclismo Alessandria in collaborazione con Asd FornasariAuto Bike Team.

Sabato 13 maggio inaugurazione del percorso ciclabile Tortona – Viguzzolo con ritrovo alle ore 14,30 presso la Stazione ferroviaria di Tortona, piazza Fiume; partenza ore 15 direzione Viguzzolo e ritorno.

Sabato 13 maggio “Tortona Open Sport & Music” giornata dedicata allo sport tortonese e premiazione dei campioni locali in piazza Duomo dalle ore 15 alle 22.

Domenica 14 raduno mezzi storici dell’Arma dei Carabinieri in piazza Duomo dalle ore 9,30; alle ore 10.30 partenza corteo per Villalvernia, Castellania Coppi.

Domenica 14 maggio inaugurazione “CAM CAM (CAMmino dei CAMpionissimi)” da Cassano a Castellania Coppi; partenze: 1’ percorso (km 16,5) ore 8,45 da piazza XXVI Aprile a Cassano Spinola; 2’ percorso (km 5) ore 10,30 da piazza Vittorio Veneto a Sant’Agata Fossili; arrivo a Castellania con sorprese culinarie; organizzatori Comuni di Cassano Spinola, Castellania Coppi, Carezzano, S. Agata Fossili, Villalvernia.

Lunedì 15 maggio alle roe 21 al teatro Civico di Tortona, “Concerto per un Campionissimo” con i solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria e le Blue Dolls e con la partecipazione di Faustino Coppi.

Martedì 16 maggio, “C.R.I. in Rosa” in piazza Malaspina dalle ore 18 alle 24 con stand informativi e per vari screening; dalle 21 serata con la musica dei “Deejay’s in tour” con la partecipazione di Ricky Raffaghello; organizzatore la Croce Rossa Italiana sottocomitato di Tortona.

Sempre il 16 maggio alle 21 nella Sala convegni Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, “La sicurezza stradale” incontro con Marco Scarponi organizzato da associazione Colli di Coppi, FIAB e ACOS; alle 17,30 invece, alla Biblioteca Civica, presentazione del libro “Il Paradiso delle bicilette” di Giovanni Casalegno

Mercoledì 17 maggio, giorno della tappa, si terranno le pedalate: “I ragazzi che aspettano il giro” a cura dell’ASD Fornasari Auto Bike Team, “In bici con Marco Scarponi” e “Bellezze in Biciletta” a cura di La Mitica Colli di Coppi; in corso Montebello angolo via Bidone si terrà una edizione speciale del mercatino di Campagna Amica; nella ghalleria del palazzo comunale esposizione di biciclette d’epoca e cimeli del Museo dei Campionissimi di Novi Ligure e del Museo ACDB “Alessandria città delle biciclette”; nel cortile del municipio infine, esposizione auto e mezzi (compreso un elicottero) dell’Arma dei Carabinieri e stand della Federazione Ciclistica Italiana per la promozione del ciclismo.