Il raduno dei Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte tinge di arancione la città di Acqui

ACQUI TERME – I Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte questo fine settimana si sono dati appuntamento ad Acqui Terme per l’XI Raduno Regionale del Corpo. Per l’occasione, Piazza Italia sabato si è trasformata nel Villaggio Aib dove si sono svolte tante iniziative anche per i più piccoli mentre al campo sportivo Ottolenghi si è tenuto il torneo di calcio a 7 che ha visto sfidarsi anche squadre di volontari della Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali per raccogliere fondi per l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Questa domenica, poi, la città di Acqui si è tinta di arancione, come raccontano le foto e i video della sfilata dei Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte del Reporter Digitale Volontario Gabriele Crepaldi.