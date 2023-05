Quand’è la festa della mamma e perché si festeggia

ITALIA – La seconda domenica di maggio è tradizionalmente la giornata della mamma. La festa è una delle poche ‘mobili’ dell’anno e quindi, nel 2023, cade il 14 maggio. La prima volta in Italia fu nel 1933, durante il regime fascista, allora identificata nel 24 dicembre 1933 con la Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo, nel quadro della politica della famiglia. In quel frangnente l’intenzione era premiare le madri più prolifiche d’Italia. Di quella festa però in Italia non è rimasto più nulla perché la versione attuale prende le mosse in realtà da metà degli anni Cinquanta, mischiando ragioni di promozione commerciale a quelli religiosi. Inizialmente, dopo un lungo dibattito in Senato venne celebrata l’8 maggio, poi venne identificata nella seconda domenica di maggio.

Questo appuntamento è comunque giunto tardi in Italia perché negli Stati Uniti risale al maggio 1870 quando Julia Ward Howe, attivista pacifista e abolizionista, propose l’istituzione del Mother’s Day for Peace (Giornata della madre per la pace). Più avanti fu Anna Jarvis a celebrare la festa moderna Mother’s Day (Giornata della madre) per la prima volta nel 1908, sotto forma di un memoriale in onore di sua madre Ann, un’attivista a favore della pace che i precedenza aveva tentato di festeggiare le madri di Nordisti e Sudisti per favorirne l’amicizia. L’idea di Jarvis raccolse subito un grande successo e fu ufficializzata dal presidente Woodrow Wilson nel 1914, quando il Congresso decise che si sarebbe tenuta per sempre la seconda domenica di maggio, come espressione pubblica di amore e gratitudine per le madri.

Dopo gli Usa altri Paesi adottarono la festa della mamma: nel 1917 in Svizzera, nel 1918 in Finlandia, nel 1919 in Norvegia e in Svezia, nel 1923 in Germania e nel 1924 in Austria.

Foto di Tanaphong Toochinda su Unsplash