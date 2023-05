Anche Borgoratto limita l’uso dell’acqua. L’amministrazione: “rischi razionamenti è reale”

BORGORATTO – Dopo Bassignana anche Borgoratto e Frascaro si aggiungono ai Comuni già preoccupati dalla penuria idrica. La siccità ha già reso necessario, nel fine settimana, l’intervento delle autobotti Amag per “alimentare in maniera più “importante” le vasche di raccolta e garantire quindi l’acqua potabile a tutte le famiglie“. Il sindaco di Borgoratto ha invitato i cittadini a usare con parsimonia l’acqua e con un’ordinanza ha disposto il “divieto di utilizzo per l’irrigazione di giardini, prati, orti, lavaggio di corti e piazzali se non per precise esigenze sanitarie, riempimento di piscine e qualsiasi altro uso diverso dal consumo umano fino a nuove comunicazioni“.

In generale, conclude il sindaco, è importante un uso responsabile della risorsa idrica perché l’ipotesi di “prossimi razionamenti è reale“, conclude l’Amministrazione.