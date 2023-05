Librinfesta: sabato ad Alessandria gli ultimi appuntamenti e la festa finale

ALESSANDRIA – Ad Alessandria Librinfesta 2023 si appresta a vivere il gran finale. Questo sabato, infatti, si concluderà l’evento organizzato dall’Associazione Culturale “Il Contastorie” in collaborazione con il Comune di Alessandria e con il contributo di Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione SociAl. Per celebrare questo momento, che coincide con il ventesimo compleanno del festival e il primo della libreria “Il Sentiero degli Scarabocchi”, le due realtà hanno unito le forze per dare vita a una festa che coinvolgerà la città per tutto il giorno.

A partire dalle 10 alla Galleria San Lorenzo si susseguiranno moltissimi laboratori, che toccheranno i vari Universi esplorati durante il festival, dall’arte alla scienza, dalla letteratura alle lingue. Non mancheranno le presentazioni di libri, che coinvolgeranno la Galleria San Lorenzo, la Biblioteca Civica “F. Calvo” e le librerie Feltrinelli, Andando e stando e Ubik di Alessandria. Gli orari dei diversi appuntamenti è consultabile sul sito di Librinfesta.

A partire dalle 14.30 per tutto il pomeriggio il centro città si trasformerà in una vera e propria città dei bambini, con spettacoli, magie, laboratori circensi, falegnameria didattica, trampolieri e molto altro ancora. Il tutto abbracciato dalle note e dai colori dell’associazione Aleramica. Le attività, ad accesso libero, si distribuiranno tra Corso Roma, Piazza Marconi, Piazzetta della Lega, via Milano e Piazza Santo Stefano. Maggiori dettagli sul sito di Librinfesta.

Alle 20.30, infine, andrà in scena il gran finale, con il quale si chiuderà ufficialmente Librinfesta 2023. All’Auditorium San Baudolino, in via Bonardi 13, il divulgatore scientifico e scrittore Adrian Fartade condurrà i partecipanti in un “Viaggio attraverso il Sistema Solare”. Sarà possibile scoprire le caratteristiche e i segreti di pianeti, meteoriti, comete e satelliti, che sembreranno davvero “a portata di mano”.