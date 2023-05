“Nuovo Ospedale, i passi per realizzarlo”: il 22 maggio incontro con l’on. Molinari e l’assessore Icardi

ALESSANDRIA – “Nuovo Ospedale, i passi per realizzarlo” è il titolo dell’incontro pubblico organizzato dalla Lega di Alessandria per lunedì 22 maggio alle ore 21 all’ex Taglieria del Pelo di via Wagner 38 D. Relatori della serata saranno l’on. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e il segretario regionale della Lega Piemonte, e l’assessore regionale alla Sanità e all’Edilizia sanitaria Luigi Genesio Icardi.

“La realizzazione della nuova struttura ospedaliera, per la quale sono già state stanziate le risorse, ed è stata identificata un’area idonea (con valutazione positiva sia da parte dei tecnici della Regione Piemonte che della Provincia di Alessandria) è più che mai fondamentale, per la città capoluogo e per l’intero territorio provinciale, soprattutto ora che sta anche maturando il percorso verso il riconoscimento del primo IRCCS pubblico del Piemonte” ha sottolineato la Lega.

Durante la serata verranno illustrate tutte le tappe e i tempi necessari per la realizzazione del nuovo ospedale. La cittadinanza è inviata a partecipare.