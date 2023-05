Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di venerdì 19 maggio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche oggi, venerdì 19 maggio, sono tanti gli eventi in programma ad Alessandria e provincia.

Tra questi vi segnaliamo che a Rocca Grimalda comincia il festival Scintille dedicato alla lettura. I giardini Paravidino e Palazzo Borgatta sono le due location principali. Oggi alle 11.30 Daniele Pareschi dialogherà con Luisa Giora e presenterà il suo libro illustrato “Animali bellissimi”. Alle 17.30 invece troverete Ivana Librici (vincitrice della Fellowship Nazionale Letturafutura) che racconterà il suo romanzo “Il giglio d’acqua” dialogando con Silvia Neonato.

Nell’ambito della rassegna culturale “E a un certo punto il Rosso cambiò colore”, questa sera alle 17.30 in via Giraudi 421 a Castellazzo Bormida si terrà la presentazione del libro del Senatore Lorenzo Gianotti su Umberto Terracini intitolato “La passione civile di un padre della Repubblica”. Interverrà anche lo storico e saggista Marco Revelli, mentre Silvana Dameri modererà l’incontro.

Il sindacato dei pensionati Spi Cgil, insieme alla Camera del Lavoro di Alessandria e alla Fiom Cgil ha organizzato invece a Valenza un incontro dedicato alla figura di Adriano Olivetti, “l’uomo che manca”. L’appuntamento sarà questa sera alle 17 nel Centro di Cultura Comunale, in piazza XXXI Martini n.1: ci saranno Enrico Bandiera, esperto in storia della Olivetti e Giorgio Barberis, professore ordinario di Storia delle Dottrine Politiche dell’Università del Piemonte Orientale.

Se invece avete voglia di fare un salto fuori dalla provincia di Alessandria, questa sera al Teatro Besostri di Mede si farà un viaggio tra la musica italiana che ha conquistato il mondo. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo “L’Italia che canta” che alternerà sul palco un cast di grandi interpreti e musicisti: Umberto Dadà, Mary Montesano, Stefano Bologna, Alessandro Porcella, Nando Corradini, Gegè Picollo e Marco Serra. Tra le canzoni in scaletta troviamo “Nel blu dipinto di blu”, “Anima mia”, “Pensiero stupendo”, “Meraviglioso”, “Ti amo”, “Quello che le donne non dicono”. Il costo del biglietto è di 15 euro e il ricavato del concerto sarà devoluto al Banco Alimentare di Mede.

Cosa fare ad Alessandria

In Piazza della Libertà e in Corso Crimea trovate i sapori e i profumi della campagna grazie ai Mercati di Campagna Amica, iniziativa di Coldiretti che dà la possibilità di acquistare prodotti di stagione, selezionati e a km zero direttamente dagli agricoltori. I mercatini in Piazza della Libertà resteranno aperti fino alle 14.00, in corso Crimea invece fino alle 13.

Fino al 21 maggio sarà possibile visitare il Giardino Botanico Comunale “Dina Bellotti” di Alessandria, in via Monteverde 24 e questa sera alle 21 si potrà osservare il cielo notturno con il Gruppo Astrofili Galileo.

In occasione dei 10 anni del CTC, il Clinical Trial Center potrete partecipare a un aperitivo solidale al Melchionni Cafè, in Via Chenna 18. Dalle ore 18.00 fino alle 20.00 nel locale potrete gustare, con un’offerta minima di 12 euro, un cocktail e tre piattini di assaggi. Ma soprattutto potrete sostenere le attività di fundraising, promozione e supporto alla ricerca dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria nella convinzione che “Chi ricerca cura”. Per partecipare all’aperitivo solidale è possibile inviare un messaggio su Whatsapp al numero 338 4704847, mentre chi volesse aiutare la ricerca condotta all’interno del DAIRI può fare un bonifico utilizzando l’Iban IT52 S 05034 10408 000000005537.

Da non perdere il concerto di Tex Perkins con The Fat Rubber Band Ore, direttamente dall’Australia. Con la loro musica rock, country e blues, riempiranno la Casa di Quartiere in via Verona 116 ad Alessandria, a partire dalle 21.30. L’ingresso è libero.

Alla Biblioteca Civica “Francesco Calvo”, in piazza Vittorio Veneto, sono stati esposti negli spazi delle Sale Storiche molti volumi provenienti da antiche biblioteche alessandrine di proprietà di enti religiosi, ordini, conventi, ma anche istituzioni civiche e collezioni private di nobili famiglie. Una selezione di preziose edizioni del Cinquecento, Seicento e Settecento.

La mostra, intitolata “Le biblioteche ritrovate”, è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 oppure il martedì e giovedì dalle 8.30-13.00 e 14.00-18.00.

Per festeggiare i 100 anni di Felce Azzurra e ricordare l’importanza della Paglieri che dal 1876 crea prodotti per il benessere della persona, fino al 18 giugno in piazza Marconi potrete assistere alla mostra “100 anni di profumo. Alessandria, la culla del profumo d’Italia”. La mostra è un percorso narrativo con le opere di Stefano Riboli, che attraverso le sue illustrazioni racconta l’evoluzione del marchio Felce Azzurra associato a luoghi e opere caratteristiche della Città di Alessandria.

Cosa fare a Tortona

Ultimo giorno per poter assistere all’interno del Palazzo Comunale di Tortona alla mostra documentale “Ruote e Campioni del nostro Territorio” che, grazie a una raccolta di materiali storici, fotografie, giornali, cartoline e molto altro, commemora i più grandi ciclisti del territorio tortonese. La mostra è aperta fino alle 12.30.

Potete visitare anche la mostra documentale “Una principessa a Tortona”, dedicata alla figura di Cristina di Danimarca. La mostra è aperta dal giovedì alla domenica, dalle 15.30 fino alle 19 e si trova in piazza Aristide Arzano 1 a Palazzo Guidobono.

Questa sera alle 21.15 al Teatro Civico di Tortona va in scena il dramma giocoso “Il fantasma di Canterville”, liberamente tratto dal celebre racconto di Oscar Wilde. A salire sul palco sarà la compagnia teatrale Gli Arte-Fatti guidati da Emiliana Illiani. Il prezzo del biglietto intero è di 10 euro, per gli under 16 è di 5 euro. Il ricavato andrà all’associazione Onlus “Exago Le voci dell’autismo”, che da più di dieci anni segue e sostiene le persone autistiche in provincia di Alessandria. Per maggiori informazioni e per acquistare la prevendita potete recarvi alla biglietteria del teatro Civico, in via Ammiraglio Mirabello 3, aperta fino alle 19.

Fino al 21 maggio e sempre al teatro Civico di Tortona in via Ammiraglio Mirabello 3, si può visitare una mostra d’arte contemporanea realizzata da Edoardo Gagliotti dal titolo “Liquid”. La mostra è aperta dalle 16 fino alle 19.

Questa sera alle 21 nella sala convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ci sarà un incontro per riflettere sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e l’impatto sulla salute. Interverranno il dr. Giuseppe Zicari (biologo), il dr. Carmelo Ciniglio (medico e direttore sanitario CRI), Cesare Gaggio (DTL emergenza e cambiamenti climatici) e l’architetta Patrizia Mauri (Presidente CRI Tortona). Al termine dell’evento vi verrà dato un piccolo omaggio.

Cosa fare a Casale Monferrato

Oggi e domenica 21 maggio sono gli ultimi due giorni per poter visitare alla Sinagoga e ai musei ebraici la grande mostra “Israele arte e vita – omaggio a Menashe Kadishman”, scultore e pittore israeliano che la Comunità ebraica di Casale Monferrato ha scelto per celebrare i 75 anni dell’Indipendenza dello Stato d’Israele. La mostra è aperta da lunedì a venerdì su prenotazione e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 fino alle 18.

Alle 17 al Museo Civico potete partecipare a una degustazione di tè. Durante l’appuntamento “Un tè con il Conte Vidua-Il Giappone e i fiori di ciliegio” potrete degustare tè tipico del Giappone, osservare opere della Sala Vidua e vi saranno illustrate dalle guide le caratteristiche del tè, le sue tipicità e la sua storia. Si parlerà anche di Emilio Massazza, casalese pioniere dell’industria della seta, che riportò diversi oggetti d’arte e d’uso comune dai suoi viaggi in Giappone. Il costo e di 5,50 euro a persona e comprende la visita e la degustazione.

Cosa fare a Ovada

A Palazzo Maineri Rossi in via San Paolo 89 alle 20.30 ci sarà un concerto degli allievi della Civica Scuola di Musica A. Rebora che si esibiranno al pianoforte e al violoncello. Per avere maggiori informazioni potete contattare il numero 0143 81773 oppure consultare www.larebora.it. L’ingresso è libero.

È stata posticipata a causa del maltempo l’inaugurazione di “Paesi e sapori 2023“, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Ovada con l’obiettivo di mettere in vetrina molte specialità gastronomiche. L’ evento si sarebbe dovuto svolgere questa sera in Piazza Martiri della Benedicta. La nuova data è ancora da destinarsi.

Cosa fare ad Acqui Terme

Il Gruppo Lettori del premio Acqui Storia, con il patrocino del Comune di Acqui terme, ha organizzato per questa sera un incontro all’Ex Kaimano, in via Maggiorino Ferraris 5, per assistere alla presentazione del libro di Massimo Fiorio “Decarbonizzare la democrazia – Energia, terra e politica della rivoluzione industriale alla guerra russo-ucraina“. La presentazione inizierà alle 21. Ingresso libero.

In occasione delle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, oggi alle 17.30, nella Sala degli Apostoli a Palazzo Vescovile in piazza Duomo 9, ci sarà la presentazione del libro “Michele Ferraro: un imprenditore alla luce della dottrina sociale della chiesa” della scrittrice Michela Gaviglio che dialogherà con don Franco Ciravegna.

Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria

Questa sera alle 18, alla trattoria Bertero in Via Ennio Massobrio 15 a Borgoratto, Massimo Brusasco presenterà il suo libro “Secondo me finisce bene“. Con l’autore interverrà Maria Grazia Di Virgilio. A seguire potrete gustare un aperitivo.

Alle 21.15 a Rivarone nel Salone dei ciliegi, la Compagnia Teatrale Fubinese presenterà la commedia “Bacio bacio micio micio” di Massimo Brusasco, interpretata da Elisabetta Abbà, Paolo Tafuri, Franco Mordiglia, Marzia Camera e Daniela Cassina. L’ingresso è libero.

Foto di @felixmooneeram su Unsplash