ALESSANDRIA – Come ha comunicato l’assessore ai Lavori Pubblici di Alessandria, Michelangelo Serra, sono scattati questo mercoledì i lavori per l’installazione dei countdown ai semafori. Il primi impianti sono stati montati all’incrocio tra corso Acqui e via Casalbagliano, al quartiere Cristo. A breve saranno installati anche quelli tra via Casalcermelli e corso Carlo Marx. Saranno attivati nei prossimi giorni.

Foto tratta dal profilo Facebook di Michelangelo Serra