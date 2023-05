Anche la provincia di Alessandria protagonista al Salone del Libro di Torino

TORINO – Da questo giovedì, e fino a lunedì 22 maggio, Torino torna ad essere la capitale del libro. Sono ben 573 gli stand allestiti al Lingotto Fiere per il Salone del Libro 2023. Quella di quest’anno sarà un’edizione con numeri da record. Sono 1.600 gli incontri in programma, anzi 2.200 se si contano anche gli eventi del Salone Off, distribuiti su 110mila metri quadrati che, per la prima volta, salgono fino al tetto del Lingotto, dove la Pinacoteca Agnelli ha messo a disposizione lo spazio Pista 500.

Il Salone del Libro porterà nella città sabauda i grandi nomi dell’editoria italiana e mondiale. Tra i tantissimi ospiti è attesa Svetlana Aleksievič, Premio Nobel per la Letteratura nel 2015, che inaugurerà la manifestazione questo giovedì 18 maggio alle 11.30. Al Salone del Libro di Torino ci sarà poi il vincitore del Premio Pulitzer 2018 Andrew Sean Greer e, tra gli italiani, Niccolò Ammaniti (21 maggio), Dacia Maraini (20 maggio), Alessandro Cattelan (19 maggio), Andrea Canobbio (20 maggio), Roberto Saviano (20, 21 e 22 maggio) e il due volte premio Strega Sandro Veronesi (21 maggio). Il Salone del Libro di Torino darà spazio anche ai fumetti, con la presenza di Zerocalcare, Paco Roca e Milo Manara, e sarà protagonista anche lo sport con la presentazione delle autobiografie di Adriano Galliani e Federica Pellegrini.

È alessandrino di nascita uno dei “grandi autori italiani” del Salone del Libro di Torino: Gian Marco Griffi. Lo scrittore astigiano sabato 20 maggio, alle 15, nella sala Magenta del padiglione 3, presenterà il suo romanzo “Ferrovie del Messico”, entrato tra i 12 finalisti del prestigioso Premio Strega, in un dialogo con lo storico e scrittore Alessandro Barbero.

Alessandria sarà però al Salone del libro anche con il giovaneche venerdì 19 maggio presenterà in Sala Arancio, alle 11, il suo lavoro “con. Chi venerdì sarà al Salone del Libro potrà incontrare anche l’ex sindaco di Alessandria. Nella Sala Lilla, alle 12, presenterà il libro” insieme allo storico alessandrinoe adirettore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e della Reggia di Venaria. Il volume ha visto l’ex sindaco cimentarsi nel ruolo di “detective del passato” e attraverso arredi e opere ricostruire la storia del suo ceppo famigliare e delle vicende di quell’epoca.

Saranno ben tre gli appuntamenti con Sandro Marenco. Il social prof e influencer, che conta oltre 100 mila follower solo su Instagram, sabato 20 maggio, alle 18.45, dialogherà con Daniele Novara durante la presentazione del libro del pedagogista “Nessuno si educa da solo” e domenica 21 maggio, nello stand di Rubettino alle 16.30, parteciperà alla presentazione di “Fiaccole, non vasi”, libro di Alessandro Vinci che ha anche il contributo del social prof alessandrino. L’autore di “Dillo al prof!” sarà protagonista anche lunedì 22 maggio alle 10.30 durante l’evento “La scuola al tempo dei social” insieme allo scrittore e insegnante Enrico Galiano e alla professoressa Daniela Lucangeli.

Anche l’sarà al Salone del Libro. Venerdì 19 maggio il presidente dell’associazione,parteciperà al dibattito “in programma dalle 17 nella Sala Argento, che vedrà tra gli interventi anche quelli di Alessandro Barbero, Nino Boeti, Gianfranco Pagliarulo e Alberto Sinigaglia. Domenica 21 maggio, nella Galleria Visitatori della Sala Arancio, alle 15 verrà poi presentato il Cd Booklet tratto da ““, lo spettacolo co-prodotto dall’Associazione Memoria della Benedicta che racconta la Resistenza attraverso le musiche e le canzoni composte e suonate dae le parole scritte e interpretato da

Anche quest’anno, poi, sarà al Salone del libro di Torino la Fondazione Uspidalet per parlare della seconda edizione di PLUS, Premio Letterario Fondazione Uspidalet – Alessandria Cultura che prevede due sezioni: quella edita (narrativa e graphic novel) e quella inedita indirizzata ai ragazzi delle scuole medie superiori. L’incontro si terrà sabato 20 maggio nella Sala Arancio, Galleria Visitatori, dalle 17. Sono previsti gli interventi di Marco Balzano, Cristina Daglio, Paolo Giordano, Giovanni Granatelli e Bruno Lulani, moderati da Laura Busnelli.

Al Salone del Libro ci sarà anche il Circolo culturale “I Marchesi del Monferrato” che sabato 20 maggio, nella galleria visitatori, Sala Arancio, dalle 16 alle 17, parteciperà al dibattito “Contro gli stereotipi di genere. L’apporto degli studi storici” che vedrà come relatrice la scrittrice e storica Cinzia Montagna e gli interventi di Emiliana Conti, presidente del Circolo I Marchesi del Monferrato e di Renato Silvestri e Franco Ottone, eredi dello scrittore vignalese Carlo Ferraris.

Nella Sala Argento, sabato 20 maggio alle 10.30, ci saranno poi due scrittori alessandrini Themorbelli, alias Mario Andrea Morbelli, di Acqui Terme e Fabio Ferrari, di Novi Ligure, tra gli 11 finalisti del Piemonte del Premio InediTO – Colline di Torino, concorso dedicati a opere inedite organizzato dall’Associazione Il Camaleonte di Chieri (TO) e diretto da Valerio Vigliaturo.

Il programma e gli incontri del Salone del Libro 2023 di Torino sono davvero tantissimi ed è impossibile citarli tutti. Li trovate nel dettaglio sul sito della manifestazione, dove è anche possibile acquistare i biglietti per accedere al Lingotto Fiere e agli eventi che nei prossimi giorni porteranno a Torino anche volti noti del cinema, come Carlo Verdone e Alessandro Borghi, della musica e dello spettacolo.

Il Salone del libro di Torino è aperto giovedì, domenica, lunedì dalle 10 alle 20. Venerdì e sabato dalle 10 alle 21.

