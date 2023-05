Il Tour della Salute ad Alessandria. In piazza anche i consigli degli psicologi contro gli attacchi di panico

ALESSANDRIA – Nel fine settimana fa tappa ad Alessandria “Il Tour della salute”, progetto di A.S.C., Attività Sportive Confederate, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato e divulgare l’importanza della prevenzione e del controllo della salute.

Sabato 20 e domenica 21 maggio in piazza della Libertà, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile effettuare gratuitamente un consulto cardiologico, dermatologico, nutrizionale e reumatologo e avere anche preziosi consigli da medici veterinari.

Sabato 20 maggio sarà presente in piazza della Libertà anche l’Ordine degli Psicologi del Piemonte che dedicherà due sessioni, alle 11 e alle 16, al primo soccorso psicologico in caso di attacchi di panico. Gli psicologici offriranno pillole psicoeducative, aiuteranno i cittadini a riconoscere un attacco di panico e daranno utili consigli per affrontarlo. La partecipazione è gratuita.