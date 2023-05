Lite col machete in pugno in via Tortona ad Alessandria: Polizia sul posto

ALESSANDRIA – Attimi di paura questo pomeriggio, verso le 15, ad Alessandria in via Tortona dove, in base alle prime informazioni, si è consumata una lite tra quattro persone. In particolare si sarebbero affrontati due cittadini contro altri due, uno dei quali con in mano l’arma da taglio. Sul posto è arrivata immediatamente la Polizia con le Squadre Volanti e il Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, impegnata ora nell’accertamento dei fatti e nell’identificazione delle persone coinvolte. I due cittadini inseguiti sono ucraini ma la ricostruzione della lite è resa complicata dal fatto che non parlano italiano. Gli inquirenti stanno ora cercando i presunti aggressori, entrambi dell’Est Europa.

Non sono stati segnalati feriti né altri cittadini coinvolti. Molte persone tuttavia hanno assistito alla scena allarmate.