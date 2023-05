“Andar per sagre”: gli appuntamenti del weekend dal 26 al 28 maggio in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Su Radio Gold torna l’appuntamento con “Andar per sagre“, la rubrica che vi porta alla scoperta delle sagre e feste che animano la provincia di Alessandria nel weekend.

A Rivarone da venerdì 26 a domenica 28 maggio torna la Festa delle Ciliegie, quest’anno giunta alla 51esima edizione. Venerdì a partire dalle 20 si potranno gustare panini con la salamella, hamburger, patatine, sangria e scatenarsi con la musica di Dj Shvdow. Sabato 27 maggio la festa continua: sempre a partire dalle 20 verranno proposte specialità a base di ciliegie, agnolotti, grigliata e molto altro. Non mancherà la musica con I Mambo. La giornata clou dell’evento sarà domenica 28. Già a partire dalle 10 ci sarà il mercato delle ciliegie e il laboratorio di primavera dedicato ai più piccoli che alle 10.30 potranno raccogliere le ciliegie. Alle 12.30 si pranza con specialità a base di ciliegie, agnolotti e non solo, mentre alle 15.30 via libera all’esibizione degli sbandieratori e dei musici di “Borgo Rovereto”. Alle 17 via all’esibizione di danza della scuola “Vietata Riproduzione” per concludere alle 20 con la cena e la musica de I 3 Musi. Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar e ci saranno le bancarelle nella via principale.

A Tortona inizia questo venerdì 26 maggio, alle 17.30, e proseguirà fino alla sera di domenica 28 maggio, “AssaggiaTortona“ che quest’anno si estenderà anche ai portici di fronte a piazza Duomo oltre che al tradizionale tratto della via Emilia Sud. Saranno tante le realtà territoriali che proporranno i loro prodotti e vini mentre i ristoratori di Tortona e del Tortonese presenteranno piatti tipici, come ad esempio i classici agnolotti, ma anche piatti “rivisitati” ed innovativi, sempre realizzati con tipicità del nostro territorio. In Piazza Duomo sabato e domenica dalle 10 alle 19 ci sarà il “Festival delle Trottole”, un’originale novità a cura dell’Associazione Energia Ludica, che allestirà la “super pista” delle trottole, uno spettacolo di “trottole acrobatiche” e la ludoteca dei “giochi di una volta”. Gli eventi collaterali proseguiranno con momenti musicali in Piazza Malaspina dove venerdì 26 maggio, alle 21, si esibiranno “Laura Tartuferi – Dado Bargioni Soul & Pop Review”, mentre sabato 27, sempre alle 21, toccherà ai “Black Sheep”. Infine, ci sarà l’iniziativa “Fiabe e racconti per i più piccoli”, una serie di letture per bambini che si terranno in Piazza Marconi sabato 27, dalle 16 alle 18, a cura della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” e domenica 28, alle 11 e alle 16.30, a cura della Libreria Namastè.

A Valmadonna sabato 27 e domenica 28 maggio arriva “Piemonte in Tavola”. La manifestazione culinaria, giunta alla settima edizione, si terrà nel salone parrocchiale di Valmadonna. Sabato alle 19.30 e domenica alle 12.30 si potrà gustare un ricco menù piemontese alla carta: tra le proposte antipasto piemontese, risotto al barbera, agnolotti, fritto misto alla piemontese, lingua con bagnetto e tanti dolci piemontesi. Nella serata di sabato, dalle 22, spazio anche all’intrattenimento musicale con Ajanta Disco Rock Cover Band. La prenotazione è consigliata: potete chiamare Barbara al 328 6840437 oppure cliccare su questo link: https://forms.gle/sSHQ4gnCYA6SHC827.

A Visone domenica 28 maggio torna la “Festa delle Busìe”. La manifestazione, giunta alla 57esima edizione, si svolgerà sotto la Torre Medievale. La giornata comincerà alle 6.30 con l’inizio della cottura delle Busìe. Alle 10 ci sarò il ritrovo nel Borgo Antico per il primo motoraduno. Alle 14.30 via al pomeriggio musicale con il duo Classydra sotto la torre del Castello di Visone, mentre alle 15.30 ci sarà lo spettacolo della scuola di ballo A.S.D. Charly Brown di Cassine. Alle 10, alle 12, alle 15 e alle 18 si potrà visitare la Torre mentre alle 17.30 potrete partecipare alla visita guidata al Castello, alle Chiese e alle Dimore Storiche di Visone. Alle 18 da non perdere la “Corsa delle Busìe“, inoltre per tutta la giornata, all’oratorio di San Rocco si può visitare la mostra fotografica “Le Cave di Visone” o fare un giro alle bancarelle del “Distretto Biologico” e dell’Associazione per la valorizzazione del Tartufo Bianco Pregiato del Monferrato e del suo territorio. All’ombra della Torre medioevale potete fare invece vedere il mercatino dell’antiquariato e modernariato o a “El piogg fiurì”, il mercatino di fiori e piante da orto e da giardino.

A Castelletto D’Erro domenica 28 maggio si terrà la ventiquattresima edizione della Sagra delle fragole. La giornata inizierà alle 9 con l’apertura degli stand. Alle 9.15 è previsto il ritrovo in piazza per partecipare a una camminata guidata alla scoperta del castello della Tinazza guidati da Angelo Arata e accompagnati dai cavalieri templari IX Regio. Dopo la camminata, dalle 13.30 in poi, i festeggiamenti si sposteranno sulla tavola, con la distribuzione dei piatti tradizionali di Castelletto d’Erro. Tra i piatti principali ci saranno il risotto alle fragole, le fragole di Castelletto preparate in diverse varianti, come al limone o al Brachetto d’Acqui, servite con gelato e la crostata con marmellata di fragole. A partire dalle 16, i visitatori potranno assistere a una suggestiva rievocazione storica a cura degli appassionati cavalieri templari IX Regio. Per concludere la giornata, alle 17 il “Coro seduto” si esibirà in un concerto nella chiesa parrocchiale.

A Vignale Monferrato, domenica 28 maggio, inizia la sesta edizione di “Abaccabianca” che si concluderà lunedì 29 maggio. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier del Piemonte, a cura della delegazione di Asti, vi porterà alla scoperta di “Tutto un altro Piemonte”. Durante l’evento troverete in un unico appuntamento oltre 150 vini prodotti da uve bianche, attraverserete territori, colline, pianure e fiumi per imparare a riconoscere il “lato bianco” del Piemonte. Domenica 28 maggio il Moscato, vitigno piemontese a bacca bianca per eccellenza, oltre a essere presente ai banchi di degustazione, sarà il protagonista della giornata. Dalle 16 alle 17 ci sarà “Bevi Vibe”, un momento durante il quale verranno intervistati i produttori e a seguire un aperitivo dedicato al Moscato d’Asti e all’Asti Docg. Anche quest’anno non mancherà l’area food. L’ingresso che comprende anche la degustazione ai banchi, varia tra i 20 ei 25 euro. Per ulteriori informazioni potete contattare il numero 339 7339813, oppure mandare un’email ad asti@piemonteais.it.

Domenica 28 maggio, sugli spalti panoramici del Borgo del Castello di Ponti, arriva il “Festival della primavera”, una nuova manifestazione in cui la tradizione enogastronomica si incontra con l’arte e la musica contemporanea. Tutta la giornata sarà animata da eventi circensi, street food, musica e non mancheranno tanta birra e vino. Il programma inizierà alle 12 con l’intrattenimento musicale mentre alle 13 ci sarà il “One Women Show” di e con Arianna Campagna. Nel pomeriggio alle 15 ci sarà “Kovacs“, di e con Fiammetta Lari mentre alle 16 il concerto “Un quadrato di cielo” di Nabil Hamai. Alle 18 da non perdere la performance di circo contemporaneo seguita alle 19 dal concerto di Edoardo Pascale Quartet. Il gran finale è previsto alle 21 con il concerto Babylon dei NeroSud. L’ingresso alle Colline d’Arte costa 5 euro, gratis per i bambini sotto i sei anni. Per informazioni si può contattare agenziacru@gmail.com o chiamare il 327.76.78.054 – 346.62.55.244. In alternativa si può visitare la pagina Facebook dell’evento.

Foto in copertina di Thomas Schaefer su Unsplash.