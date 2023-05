Tamponamento tra quattro veicoli lungo la Sp31 all’altezza di Mirabello

AGGIORNAMENTO ORE 21: non ha provocato feriti l’incidente avvenuto questo venerdì sera sulla strada provinciale 31 in direzione Mirabello, nel Comune di Occimiano. Quattro i veicoli coinvolti. Tutto è iniziato dal tamponamento di un Fiat Fiorino contro una Fiat Grande Punto che, a sua volta, ha impattato con un altro mezzo, un Atc Iveco. Il primo mezzo ha quindi invaso la corsia opposta. Il veicolo Atc Iveco è poi finito in un campo per evitare lo scontro frontale.

OCCIMIANO – La Protezione Civile della Provincia di Alessandria invita gli automobilisti a prestare attenzione percorrendo la Sp31. All’ingresso di Occimiano intorno alle 19.20 si è infatti verificato un incidente, tra Mirabello e Casale, che ha coinvolto più veicoli: un furgone è finito in un fosso.

Sul posto sono presenti i Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.

(in copertina immagine di repertorio)