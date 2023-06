PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il bollettino meteo diramato questo venerdì da Arpa Piemonte indica una allerta gialla per possibili temporali in alcune zone della nostra provincia, in particolare il Casalese, il Valenzano, la Val Cerrina e il Basso Monferrato. Le precipitazioni dovrebbero durare fino a questo sabato con possibili locali allagamenti, presenza di fulmini e isolati fenomeni di versante. In corrispondenza dei fenomeni più intesi non si esclude la possibilità di grandine.