Notifiche lampo sul telefono degli alessandrini: arriva IT-Alert, il nuovo sistema di allerta nazionale

ALESSANDRIA – Un servizio per cellulari che invia notifiche tempestive sulle zone di allerta in tempo reale, senza bisogno di installare un’app. É scopo di It-Alert, un sistema di segnalazione in aiuto alla Protezione Civile pronto a entrare in azione anche in Piemonte. Il progetto è ancora in fase di definizione, ma permetterà a tutti i possessori di un cellulare di ricevere rapide e fondamentali informazioni sulle situazioni di allerta in tempo reale. I primi testi di IT-Alert si stanno svolgendo in questi giorni in Toscana, ma a luglio verranno condotti anche in Sicilia, Calabria, Sardegna ed Emilia Romagna. Per il Piemonte, l’introduzione è prevista entro la fine dell’anno, forse già entro l’autunno.

Ma in cosa consiste il servizio di notifica? Quando si prevede un’allerta imminente, il sistema automatico del Dipartimento Dati Sensibili invierà un avviso sul telefono delle persone che si trovano in una determinata area telefonica. Anche la notifica si baserà su sistema di colori: l’arancione e il rosso, con eventuale introduzione del giallo. In Italia il servizio sarà operativo per zone sismiche, onde anomale e zone vulcaniche. Sul nostro territorio, funzionerà per gli eventi sismici e le esondazioni dei fiumi che bagnano la provincia di Alessandria e i torrenti che interessano le zone vicine. Non sarà necessaria alcuna pre-iscrizione (dunque, nessuna prestazione di consenso) e il servizio avrà una suoneria unica, riconoscibile. Un trillo particolare, quasi fastidioso, che si attiverà solo per eventi di allerta certi e confermati.

In pratica IT-Alert funzionerà in modo simile agli SMS automatici che si ricevono all’estero dalle compagnie telefoniche. Ad esempio, dopo l’atterraggio in aereo o al superamento della dogana. Non è richiesta la connessione a internet; basandosi sulla cella telefonica, It-Alert funziona anche offline. Si tratta di un progetto legato all’Unione Europea , con l’obiettivo di migliorare il sistema di allerta e garantire la sicurezza dei cittadini in situazioni di emergenza.

Durante la fase di sperimentazione tecnica a livello regionale, sarà richiesta anche la partecipazione dei cittadini attraverso un questionario da compilare. Le domande sono semplici e si potrà rispondere gratuitamente tramite messaggistica, al fine di creare un sistema efficiente che si adatti alle specifiche situazioni di ogni territorio. Questo sistema è stato già utilizzato in passato durante alcuni terremoti, come quello del 2009.