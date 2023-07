Alessandria calcio pronta ad azioni legali contro il Corriere della Sera

ALESSANDRIA – L’Alessandria calcio ha deciso di valutare eventuali azioni legali contro il Corriere della Sera per la notizia diffusa dalla testata il 30 giugno in cui riferiva di presunti problemi con la Covisoc per l’iscrizione.

La dirigenza ha fatto sapere in particolare che “si riserva di intraprendere le azioni del caso, nei confronti del Corriere della Sera, sia in sede civile che penale per il risarcimento dei danni patiti quale conseguenza della condotta diffamatoria, posta in essere dai responsabili della testata”. Poco dopo l’accaduto il presidente Enea Benedetto si era scagliato con rabbia su quanto avvenuto parlando di una “ennesima fake news”.