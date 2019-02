Radio Gold e Radio Ribeira Brava, 10 anni di amicizia

RADIO GOLD – Abbiamo iniziato dieci anni fa e, a distanza tanto tempo, il legame di Radio Gold con Capo Verde continua a essere forte. Tutto è cominciato da una piccola radio comunitaria creata nell’isola di Sao Nicolau, Radio Ribeira Brava Fm. Un’isola nell’arcipelago capoverdiano, grande come l’isola d’Elba, in mezzo all’Oceano, davanti al Senegal. Un piccolo puntino nel blu in cui, nel tempo, sono arrivate nuove attrezzature, software adeguati e agili insieme a un lungo periodo di formazione che ha permesso a decine di ragazzi di creare un vero e proprio mezzo radiofonico tuttora funzionante.

Il progetto di Radio Gold è stato accompagnato dall’allora Istituto per la cooperazione allo Sviluppo di Alessandria, rispettando appieno lo spirito di supporto finalizzato alla crescita dell’associazione, come ha spiegato la Presidente di allora, Ivana Stefani: “Abbiamo elaborato un progetto che puntasse sui giovani e soprattutto sulla capacità autonoma di sviluppo nel medio periodo. A distanza di tempo è evidente che quella scintilla è diventata un vero fuoco vivo. Molti ragazzi entrano ed escono dallo studio e utilizzano la radio per creare una comunità sempre più salda nell’isola e anche per tenere viva l’ampia comunità capoverdiana sparsa in tutto il mondo”.

Radio Ribeira Brava è l’unica emittente radiofonica dell’isola e rappresenta un gemellaggio probabilmente unico ad Alessandria. A Sao Nicolau infatti tutti conoscono Alessandria per il lungo tempo di formazione da parte del team di Radio Gold, guidato dall’attuale amministratore delegato, Renato Lopena, affiancato da Maria de Lourdes Jesus “D’nha Camilita”, giornalista Rai capoverdiana.

“Il progetto iniziale della Radio Ribeira Brava è nata da un’idea della Camera Municipal Ribeira Brava e dell’Associazione Pa S.Nicolau. Un finanziamento della cooperazione lussemburghese ha permesso l’acquisizione delle apparecchiature radiofoniche e informatiche necessarie per dare il via alle trasmissioni. Inizialmente i programmi raggiungevano solo la città di Ribeira Brava, ma già l’anno successivo, grazie a un ulteriore trasmettitore da 20 Watt in località Caleijão la musica della Radio Comunitaria ha raggiunto le località circostanti Ribeira Brava”.

Non tutti i percorsi sono facili però e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Nel 2009 infatti delle piogge torrenziali provocano molti problemi e un incendio causato da un fulmine, brucia gli studi e il trasmettitore di Caleijão. Si interrompono le trasmissioni.

L’amicizia e il rapporto mai concluso tra Radio Ribeira Brava Fm e Radio Gold permettono tuttavia di “trovare un altro trasmettitore e l’attrezzatura danneggiata viene sostituita. Radio Ribeira Brava riprende le trasmissioni”. Ma è solo l’inizio perché nel 2010, il progetto “Capo Verde in onda”, finanziato dalla Regione Piemonte e dall’ICS di Alessandria, rafforza le capacità della radio e le competenze dello staff, sempre con il supporto di Radio Gold. È l’anno del debutto sul web. Ribeira Brava fm si sentirà in tutto il mondo e diviene la “prima a radio capoverdiana che trasmette via internet“. Quello streaming viene ancora oggi garantito grazie all’assistenza di Radio Gold.

Tutto questo ha creato terreno fertile per dare vita anche a un sito di informazione locale. La radio ha infatti dimostrato ancora una volta la forza e il valore sociale. Un approccio virtuoso che ha acceso una crescita continua e soprattutto ha permesso di aggregare un numero sempre più alto di giovani. Sono loro l’anima della radio grazie alla loro passione, alla loro curiosità e alla sete di sapere, mantenendo contatti con una radio dall’altra parte del mondo. Il sito e la radio sono la sintesi della vivacità di una comunità in contatto con il mondo, in giro per il mondo e amico di tutti.

Oggi quindi Ribeira Brava fm fa sentire la voce dei capoverdiani in tutto il mondo, anche attraverso le piattaforme web e streaming. “Siamo orgogliosi di questa amicizia – ha spiegato Barbara Laveggio, allora direttore di Ics – e ancora di più della solidità del progetto che oggi viaggia con le proprie gambe“. E sono già dieci anni che lo fa con la voglia di crescere ancora e di continuare a guardare al futuro, senza fermarsi, come dimostrano altri progetti da far decollare, come quello per l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della radio e nuove collaborazioni che rendano un’unica casa Sao Nicolau e Alessandria.