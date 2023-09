Pasquino domani ad Alessandria per parlare del “lavoro intellettuale”

ALESSANDRIA – Domani, ad Alessandria, all’associazione Cultura e sviluppo, riprendono i “Giovedì culturali”. Primo relatore della nuova stagione sarà il professor Gianfranco Pasquino che presenterà il suo ultimo volume dialogando con Francesco Battegazzorre, professore ordinario di Scienza Politica all’Università degli Studi di Pavia, e con il pubblico.

Il libro, intitolato “Il lavoro intellettuale. Cos’è, come si fa, a cosa serve”, discute di che cosa sia e di come dovrebbe essere svolto il lavoro intellettuale: come elaborare idee, come comunicarle, come renderle fruibili per migliorare le condizioni di vita delle donne e degli uomini, specialmente degli svantaggiati. Secondo l’autore, intellettuale appassionato da più di 50 anni ed uno tra i maggiori scienziati politici contemporanei, gli intellettuali non hanno solo il compito di sollevare dubbi e di “dire la verità ai potenti”, ma anche quello di accrescere le conoscenze (e la loro diffusione) e le opportunità del maggior numero di persone. La discussione sul libro sarà il punto di partenza per una riflessione, non lamentevole, su quel che fanno, non fanno, fanno male gli intellettuali pubblici e su come il loro lavoro influenzi la vita politica nel nostro Paese.

L’appuntamento sarà quindi giovedì 21 settembre alle 18 alla conferenza “Il lavoro intellettuale. Cultura e politica nel nostro tempo” con Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica dell’Università di Bologna, in dialogo con Francesco Battegazzorre. Introdurrà la conferenza e modererà il dibattito Marta Regalia, ricercatrice in Scienza Politica all’Università del Piemonte Orientale.