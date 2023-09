L’associazione Fulvio Minetti compie 30 anni: sabato la festa con una mostra di opere d’arte messe all’asta

ALESSANDRIA – Questo sabato 30 settembre l’associazione Fulvio Minetti Odv di Alessandria festeggerà all’Hospice “Il Gelso” i suoi primi 30 anni di attività. I festeggiamenti inizieranno alle 10.30, ingresso da via Burgonzio 2, con l’apertura dell’annullo filatelico dedicato a due volontari storici mancati nel 2022: Luigina Rastelli e Piero Bottale. Inoltre sarà allestita una mostra di opere d’arte di artisti locali con, alle 17, la battitura d’asta a scopo benefico. Alle 18 si terrà il brindisi e il saluto della presidente.

L’8 luglio 1993 per convinzione di un gruppo di quattro medici (Giulietta Alessio, Gian Maria Bianchi, Gabriella D’Amico e Paola Nota) e quattro infermieri (Vanessa Bassan, Gabriella Berta, Laura Carretta e Valeria Ghelleri) venne fondata l’associazione Fulvio Minetti. I soci fondatori fecero questa scelta guidati, nelle loro esperienze e motivazioni, dal motto della Società Italiana di Cure Palliative: “Curare quando non si può guarire”. Il nome dell’Associazione lo si deve ad uno dei suoi primi pazienti assistiti secondo i criteri delle cure palliative, affetto da malattia degenerativa evoluta poi in patologia neoplastica.

Questo gruppo di professionisti inizia a operare gratuitamente presso il domicilio dei pazienti nelle ultime fasi della loro vita praticando le cure palliative e porta avanti iniziative importanti:

Si inizia a sviluppare un embrionale servizio di assistenza domiciliare gratuito.

Vengono inserite altre figure per l’assistenza materiale, psicologica e sociale (volontari).

Inizia un processo di sensibilizzazione e collaborazione con i medici curanti.

Vengono raccolti fondi per erogare borse di studio per professionisti.

Il 5 febbraio 2007 nei locali dell’ex Asilo Notturno “Conte Guazzone di Passalacqua” in via San Pio V viene aperto l’hospice “Il Gelso” seconda struttura ad inaugurare in Piemonte dopo Lanzo Torinese. L’associazione opera all’interno dell’Hospice “Il Gelso”, grazie ad una convenzione stipulata con l’Asl di Alessandria che gestisce la struttura. I volontari presenti in struttura si occupano dell’accoglienza dei visitatori, della distribuzione delle merende pomeridiane, della manutenzione del giardino, di fare piccole commissioni e di tener compagnia a pazienti e familiari. L’Associazione si finanzia grazie a liberi contributi di enti pubblici, privati, Club Service ma soprattutto grazie alle donazioni dei cittadini.

L’Associazione si impegna quotidianamente anche sul territorio di Alessandria e Valenza al fine di permettere al maggior numero di persone malate di poter ricevere le cure palliative di cui hanno bisogno. Si prende cura sia di pazienti con patologie croniche degenerative in fase avanzata che di pazienti che stanno effettuando ancora trattamenti oncologici, inoltre anche di pazienti che non effettuano più trattamenti oncologici ma necessitano di terapie specialistiche per la gestione dei sintomi.

Gli obiettivi principali dell’Associazione sono: