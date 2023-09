Ad Alessandria il banchetto di +Europa: “Vogliamo aprire in Piemonte una nuova stagione”

ALESSANDRIA – “Il Piemonte merita di più”! Liste d’attesa infinite. Trasporti regionali carenti. Assenza di politiche per i giovani. Piemonte regione più inquinata d’Italia”. Così recitava il volantino di +Europa distribuito al banchetto organizzato in corso Roma. “Vogliamo dire basta alla giunta regionale di centro destra e aprire una nuova stagione che avvicini sempre più la nostra regione all’Europa” hanno sottolineato Flavio Martino coordinatore regionale di +Europa, Alice Depetro dell’assemblea di +Europa e Stefano Cresta referente di +Europa Alessandria. “Continueremo il lavoro avviato per radicare sempre di più il nostro partito nel nostro territorio” ha concluso Stefano Cresta.