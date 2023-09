Migranti, Cirio: “Istituire presidio forze ordine a Claviere. Inaccettabile l’atteggiamento della Francia”

AGGIORNAMENTO ORE 20.30: “Le dichiarazioni del presidente Macron che aprono a un atteggiamento diverso della Francia nei confronti del nostro Paese e della gestione del delicato tema dei migranti sulle aree di confine sono una novità importante“ ha sottolineato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che con gli assessori alla cooperazione internazionale, Maurizio Marrone, e alla sicurezza Fabrizio Ricca, ha fatto un sopralluogo a Claviere, comune dell’alta Valsusa al confine con la Francia prima di amministratori locali per un confronto sull’emergenza migranti.

“Fino ad oggi l’atteggiamento della Francia che si concretizzava in respingimenti diurni e restituzioni notturne era totalmente inaccettabile – ha detto ancora Cirio accompagnato dal sindaco di Claviere, Simona Radogna – la presa di posizione del presidente francese è frutto di un’ottima azione diplomatica del governo italiano, a dimostrazione che il problema dell’immigrazione può essere gestito solo intervenendo a più livelli, partendo dal fatto che non può essere un problema solo italiano. In Italia non abbiamo la possibilità di accogliere e ospitare tutti, pertanto il contesto europeo deve farsi carico della gestione del fenomeno fino a ieri non è accaduto ma ci auguriamo che da oggi accada ed è per questo che siamo al confine e come Regione vigileremo attraverso un monitoraggio quotidiano perché l’atteggiamento della Francia cambi”.

CLAVIERE – Arrivato questo lunedì a Claviere, il Comune in provincia di Torino al confine con la Francia, il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha incontrato gli amministratori locali insieme agli assessori alla cooperazione internazionale, Maurizio Marrone, e alla sicurezza Fabrizio Ricca, per fare il punto sul tema migranti.

“Ho già chiesto al Prefetto la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza specificatamente sul tema migranti con la richiesta di istituire una postazione fissa a Claviere per la quale la Regione Piemonte è anche pronta a intervenire per garantire un presidio delle forze dell’ordine in quell’area” ha sottolineato Cirio.

“E’ importante che cambi l’atteggiamento dei francesi che oggi sul confine ha un atteggiamento che mette a dura prova la tenuta del confine italiano e piemontese” ha aggiunto il Governatore “i sindaci di queste zone sono degli eroi e insieme a loro quelli che hanno organizzato l’accoglienza, la situazione continua a essere sotto controllo, ma dev’essere monitorata. Non è assolutamente accettabile l’atteggiamento dei francesi, cioè che queste persone vengano rimandate al di là del confine italiano, diventando così un problema solo italiano quando è invece è evidente che è un problema europeo. L’Italia non può accogliere tutti e anche la Francia deve fare la sua parte. Macron lo ha dichiarato e io voglio verificare che questo accada realmente” ha concluso Cirio.