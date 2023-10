Il 7 e 8 ottobre un hackathon sulla sostenibilità alimentare

ALESSANDRIA – Il 7 e 8 ottobre 2023, ad Alessandria, si terrà un hackathon sulla sostenibilità alimentare per coinvolgere le persone sensibili su questo tema e dare concretezza a progetti in merito. Una sfida a colpi di idee, in cui il vincitore avrà la possibilità di partecipare a un corso di euro-progettazione gratuito e di vedere la propria idea diventare realtà.

L’hackathon è organizzato dalla onlus World Friends e dalla cooperativa acquese CrescereInsieme, nell’ambito del progetto Cambio Rotta, che nel corso degli ultimi mesi ha affrontato i temi del cambiamento climatico e delle migrazioni, mirando a promuovere sul territorio, attraverso il coinvolgimento dei giovani delle province di Alessandria, Asti e Vercelli e la formazione della task force del “green team”, una maggiore consapevolezza sugli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Cambio Rotta, che è supportato finanziariamente dall’Unione Europea e si realizza attraverso COP Piemonte nel contesto di Mindchangers – Regions and youth for Planet and People, ha proposto una serie di incontri e attività formative che hanno analizzato i temi della sostenibilità sotto diversi punti di vista, da quello sociale a quello economico passando per l’ambito dell’agricoltura, con un particolare focus sul tema della qualità del lavoro dei braccianti agricoli soprattutto nel contesto della viticoltura e del contrasto al caporalato. Inoltre, giovani che hanno seguito Cambio Rotta hanno potuto ascoltare, dalla viva voce degli operatori di World Friends che lavorano in Kenya a fianco dei pastori nomadi della comunità Maasai, considerazioni e riflessioni sulla siccità che affligge quella popolazione. Tema della siccità, affrontato anche nell’evento “Ecosistema fiume: Siccità e cambiamento climatico”, patrocinato dall’Ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese e dalla Rete delle università per la sostenibilità (RUS).

L’hackaton di Cambio Rotta è un evento competitivo che vede diverse squadre sfidarsi per proporre idee e iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema della sostenibilità alimentare. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti fino a esaurimento posti, con priorità ai giovani tra i 18 e i 35 anni e residenti nelle province di Alessandria, Asti e Vercelli. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 1 ottobre: i link ai moduli da compilare si trovano sulle pagine Instagram (cambio.rotta) e Facebook (Cambio Rotta) del progetto. L’evento, che ha ricevuto il patrocinio dell’Università del Piemonte Orientale e della Rete delle Università Sostenibili, sarà ospitato nell’ostello Il chiostro (20 minuti a piedi dalla stazione Fs), sia per le attività sia per il pernottamento, che è totalmente gratuito. A carico del progetto saranno anche i pasti (pranzo e cena del sabato, colazione e pranzo della domenica) ed è prevista una quota di rimborso per gli spostamenti.

IL QR CODE PER ISCRIVERSI COME SINGOLI





IL QR CODE PER ISCRIVERSI COME GRUPPI