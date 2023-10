Debutto tra le polemiche per il “paniere tricolore”. Per il Codacons troppe criticità

ITALIA – Parte tra le critiche il paniere tricolore varato dal Governo e sbarcato oggi negli esercizi commerciali di tutta Italia. Il Codacons riferisce che nel suo “primo monitoraggio emergono una serie di criticità che rischiano di ridurre fortemente i vantaggi economici per le famiglie”. “I prodotti a prezzo scontato inseriti nel paniere sono decisamente pochi e al di sotto delle aspettative” denuncia l’associazione che ha rilevato come “la maggior parte degli esercizi della Gdo ha, infatti, ha optato per i cosiddetti ‘prezzi fissi’, ossia ha bloccato i listini di alcuni beni di largo consumo, dalla pasta all’olio, senza attuare veri ribassi”.

Per l’associazione dei consumatori “questo significa che per i prossimi tre mesi i prodotti in questione non subiranno variazioni di prezzo, anche in presenza di condizioni che favorirebbero la discesa dei loro listini“. Altro punto critico secondo il Codacons “è quello che vede come unici prodotti inseriti nei panieri venduti in supermercati e ipermercati esclusivamente quelli a marchio privato della grande distribuzione, mentre i beni delle marche alimentari più note sono del tutto esclusi dal paniere”.

“Si tratta di prodotti che hanno una quota di mercato limitata, pari solo al 20,8% dell’intero settore delle vendite nella Gdo, con la conseguenza che i consumatori che acquistano beni di marche specifiche non beneficeranno di alcun vantaggio economico” incalza l’associazione.

Sul fronte delle adesioni, poi, il Codacons registra “una buona performance solo presso supermercati, ipermercati, farmacie e parafarmacie, ma i piccoli negozi al dettaglio, specie quelli alimentari, sembrano non pervenuti“.

“Una défaillance – indica l’associazione- che appare lampante analizzando l’elenco degli esercizi che partecipano al paniere tricolore pubblicato sul sito del Mimit, e che danneggia quei consumatori che risiedono nei piccoli comuni dove magari non ci sono grandi supermercati“.

Consumatori “che per approfittare del paniere salva-spesa dovranno necessariamente prendere la macchina e recarsi presso i comuni limitrofi, con spese di trasporto che vanificano del tutto i potenziali vantaggi del paniere” scandisce infine il Codacons.