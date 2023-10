Oggi e domani controlli gratuiti per la prevenzione delle malattie cardio-cerebro-vascolari

ALESSANDRIA – Oggi, 6 ottobre e domani, 7 ottobre 2023, ad Alessandria in Piazza Marconi e in Piazza Garibaldi è presente il Roadshow per la prevenzione cardiovascolare “Il Piemonte per il Tuo Cuore“. Il progetto è coordinato dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in qualità di membro ufficiale della World Heart Federation in collaborazione con l’ANPAS Piemonte.

La Regione Piemonte che ha patrocinato l’evento, con Azienda Zero ha coinvolto le Aziende Sanitarie Ospedaliere e Locali per svolgere le attività sanitarie di prevenzione, rivolte a studenti e cittadini. Nei villaggi del Cuore aperti dalle 9 alle 17 saranno possibili Visite e Counselling Cardiologico, misurazione di glicemia (SOLO PER PERSONE A DIGIUNO), lezioni informative di sensibilizzazione sui fattori di rischio, su come prevenire le patologie cardiovascolari e sugli stili di vita sani, i rischi delle dipendenze, dell’abuso di alcool e di tabacco, rivolti a cittadini.

Oggi, venerdì 6 ottobre, la mattinata sarà dedicata alle Scuole di Alessandria: alle ore 9 la lezione per gli studenti svolta dal dr. Gianfranco Pistis, Direttore di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera “S. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria, e a seguire lezioni salva-vita di rianimazione cardio-polmonare e sull’uso del defibrillatore. Le attività saranno svolte dai volontari della Croce Verde di Alessandria e dai professionisti dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dell’Associazione organizzatrice.

Sabato 7 ottobre, invece, i professionisti della struttura di Cardiologia saranno presenti dalle ore 9 alle 12 nello stand di “Il Piemonte per il Tuo Cuore” per la misurazione del BMI, cioè la massa corporea calcolata in base a peso, altezza e circonferenza corporea, per una valutazione dei rischi legati alle malattie cardiovascolari.

In Piazza Garibaldi sarà presente il Bus Azzurro della Polizia di Stato che ha concesso con il Ministero dell’Interno il Patrocinio Nazionale all’evento World Heart Day. Sarà promossa la sicurezza stradale educando i giovani e i cittadini a comportamenti responsabili alla guida.

La manifestazione beneficia della Medaglia del Presidente della Repubblica, dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, dei Patrocini della Commissione Europea, delle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, della Polizia di Stato, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Istruzione del Merito, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sport e Salute, di Inail, Fnopi, Diabete Italia, FnoMceo, Avis, Fidas ADSP, Regione Piemonte, Azienda Zero, FIMMG Piemonte, FIMSI Piemonte, OPI Asti, di ASO Alessandria e della Città di Alessandria.

Creata dalla World Heart Federation, la Giornata mondiale per il Cuore informa le persone in tutto il mondo che le patologie cardiovascolari, tra cui malattie cardiache e ictus, sono le principali causa di morte al mondo che rivendica 17,9 milioni di vite ogni anno e sottolinea le azioni che le persone possono intraprendere per prevenire e controllarle.

Mira a guidare le azioni per educare le persone che, controllando i fattori di rischio come il consumo di tabacco, la dieta non sana e l’inattività fisica, potrebbero essere evitati almeno l’80% dei decessi prematuri per malattie cardiache e ictus.

Il messaggio lanciato il 29 settembre 2023 per la Giornata Mondiale per il Cuore è stato “un ricordo per tutti”, in tutto il mondo, a prendersi cura dei loro cuori. La campagna di quest’anno “Use heart know heart” si concentra sull’essenziale passo di conoscere prima i nostri cuori perché, quando sappiamo di più, possiamo prenderci meglio cura di noi stessi.