Indice criminalità Sole 24ore: Alessandria stabile ma aumentano le denunce per furto

ALESSANDRIA – Rimane sostanzialmente stabile la posizione della provincia di Alessandria nella classifica sull’indice della criminalità del Sole24ore che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell’anno precedente, in rapporto alla popolazione residente. Il territorio si piazza quest’anno al 43esimo posto contro il 45esimo dell’anno passato. Nel 2022 sono state in tutto 13469 le denunce complessive (contro le 12928 della precedente rilevazione), 5046 delle quali per furto. In quest’ultimo caso l’Alessandrino peggiora il suo piazzamento ed è al 42esimo posto, in aumento rispetto all’anno prima. La provincia è anche al 24esimo posto per tentati omicidi, dato anch’esso in aumento, e al 52esimo per delitti informatici (200 denunce).

Sono in diminuzione invece i reati legati agli stupefacenti (60esimo posto), truffe e frodi informatiche (59esimo). Al primo posto della classifica nazionale si trova Milano, con il maggior numero di reati denunciati e consumati, seguita da Rimini e Roma. In Piemonte la peggiore è Torino, seguita a distanza da Novara e poi Alessandria.