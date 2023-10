Parcheggio della Valfré per forze dell’ordine e dipendenti provinciali. “Convenzione ottimizzerà parcheggi cittadini”

ALESSANDRIA – Ieri, martedì 17 ottobre 2023, nella Sala della Giunta a Palazzo Ghilini, è stato siglato l’accordo che consente di destinare l’area adibita a parcheggio della ex Caserma Valfrè di Alessandria ai dipendenti provinciali e ai rappresentanti delle forze dell’ordine.

“La convenzione permetterà – ha spiegato il Presidente Enrico Bussalino – di ottimizzare l’uso dei parcheggi nell’area cittadina, in modo da evitare di sottrarre posti ai residenti in zona, e agevolare le forze dell’ordine negli spostamenti, anche per ragioni di sicurezza, considerando la situazione attuale”. L’accordo ha visto seduti allo stesso tavolo per la Provincia il Presidente Enrico Bussalino, per la Prefettura, il Prefetto Alessandra Vinciguerra, per la Questura, il Questore Sergio Molino, per il Comando provinciale dei Carabinieri, il Col. Massimiliano Rocco, per l’Oftal di Alessandria, opera federativa Trasporto Ammalati a Lourdes, il Presidente Andrea Serra. A seguito di un precedente accordo del giugno scorso la Provincia di Alessandria è diventata concessionaria temporanea in uso degli spazi di proprietà del Demanio regionale Piemonte e Valle d’Aosta, potendo quindi utilizzare come parcheggio gratuito una porzione della Caserma Valfrè per i dipendenti provinciali e per le Forze dell’Ordine.