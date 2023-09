Dal 14 ottobre torna il treno del foliage tra Piemonte e Svizzera

PIEMONTE – Torna la suggestione unica del Treno del Foliage, dal 14 ottobre all’11 novembre, lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, tra Piemonte e Canton Ticino, per un lento viaggio su binari nei colori autunnali. Nell’anno del centenario della ferrovia italo-svizzera, si ripete una delle esperienze turistiche più amate dell’autunno, attraverso 52 km di percorso inserito da Lonely Planet tra i dieci più spettacolari d’Europa. Lungo le curve dell’autunno il tragitto si trasforma infatti in una tavolozza di colori e sfumature: la tratta italiana, con partenza da Domodossola, sale fino alla valle dei pittori, la Valle Vigezzo, con il suo punto più alto nel borgo di Santa Maria Maggiore. A questa altitudine i treni proseguono fino al confine: superato il valico, i binari iniziano a scendere lentamente attraverso le Centovalli fino a raggiungere Locarno e la romantica sponda elvetica del Lago Maggiore.

A bordo dei treni – dai modelli vintage ai moderni super panoramici – si sfila così davanti allo spettacolo delle colline punteggiate di filari di vite giallo oro, ci si addentra nei boschi popolati da betulle e castagni, fino a raggiungere le faggete, alle quote più alte. Sarà possibile acquistare online,a partire da lunedì 18 settembre, il biglietto speciale, valido uno o due giorni. Il viaggio dura poco meno di due ore per tratta, con la possibilità di effettuare una sola sosta intermedia (all’andata o al ritorno) per scoprire una delle località toccate dal tragitto ferroviario.