Scuola: lunedì si ricomincia. Il calendario completo con tutti i giorni di festa

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questo lunedì 11 settembre suonerà la prima campanella per gli studenti piemontesi. L’anno scolastico 2023/2024 sarà composto in tutto da 206 giorni negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato. 174 giorni, invece, in quelli dove si resta in classe fino al venerdì. Le lezioni termineranno l’8 giugno, mentre gli asili resteranno aperti fino al 28 giugno.

Già quattro mesi fa Regione Piemonte aveva ufficializzato il calendario completo e i periodi di chiusura:

– sabato 9 dicembre in occasione della festa dell’Immacolata

– dal 23 dicembre al 7 gennaio per le festività natalizie

– dal 10 al 13 febbraio per le vacanze di Carnevale

– dal 28 marzo al 2 aprile per le vacanze di Pasqua

– venerdì 26 e sabato 27 aprile