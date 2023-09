Da lunedì 11 settembre riapre la Casale-Mortara

CASALE MONFERRATO – Da lunedì 11 settembre 2023, dopo 12 anni, la linea ferroviaria Casale-Mortara riaprirà: 14 corse giornaliere dal lunedì al venerdì, grazie a un investimento della Regione Piemonte di 3 milioni di euro all’anno per garantire il servizio operato da Trenitalia.

«E’ un momento di grande soddisfazione perché dopo tanti anni il treno torna a servire questa linea. Avevamo previsto di festeggiare questo ritorno con una celebrazione, ma il cordoglio per il tragico incidente di Brandizzo impone il rispetto per le vittime» spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi.

«Il Piemonte – aggiungono – crede nella mobilità mobilità sostenibile e nel trasporto pubblico e lo conferma l’investimento di 3 milioni di euro all’anno per finanziare il servizio su questa linea a servizio della comunità, dei pendolari e dei turisti.

Questo risultato è il culmine di un percorso lungo e impegnativo, caratterizzato da sfide, sacrifici e aspettative.

Ma soprattutto, è il risultato della nostra determinazione a mantenere le promesse fatte alla comunità. Quando ci siamo impegnati a riaprire la linea ferroviaria Casale-Mortara, abbiamo fatto la promessa di migliorare la mobilità, di rendere accessibile il trasporto ferroviario e di abbracciare una visione sostenibile per il futuro».

«Vediamo questa linea non solo come un mezzo di trasporto conveniente, ma come un passo avanti, una tappa intermedia, verso un futuro più sostenibile e innovativo, garantendo così a questa parte del Piemonte un collegamento più rapido con la città di Milano– prosegue Gabusi. Il nostro impegno è continuare a migliorare la mobilità in Piemonte e promuovere una visione ecologica del trasporto ferroviario».

IL NUOVO SERVIZIO DELLA LINEA FERROVIARA CASALE MORTARA

Il nuovo servizio prevede 14 treni al giorno e l’orario, che si può trovare sul sito di Trenitalia, è progettato per offrire un servizio continuativo nel corso della giornata, dalle 5 alle 20, realizzare coincidenze a Mortara con i treni per Milano Porta Genova e garantire la mobilità degli studenti diretti agli istituti superiori di Casale Monferrato.

Con l’avvio del servizio ferroviario sono stati modificati gli orari della linea bus 406 Asti-Casale-Mortara che continua a garantire la mobilità delle località intermedie non servite dal treno.

«Durante i primissimi giorni di servizio, cercheremo di allineare gli orari per soddisfare al meglio le esigenze di tutti. In questa costante sfida per il miglioramento, riconosciamo che c’è sempre spazio per fare meglio. Vogliamo sottolineare che la nostra amministrazione non si è limitata alle parole, ma ha mantenuto le promesse fatte, a differenza di altri. La nostra dedizione alla mobilità e a un futuro sostenibile è una testimonianza tangibile della nostra volontà di servire la comunità» prosegue Gabusi.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi: «In un mondo in cui i progetti sembrano sogni e tanti sono soliti promettere, abbiamo riscontrato in Alberto Cirio e Marco Gabusi la capacità di mantenere la parola data e nel contempo di realizzare i sogni di un territorio che, dopo decenni di isolamento, torna a collegarsi con Milano, capitale economica d’Italia. Esprimo la gratitudine della città di Casale all’amministrazione regionale».

Anche la presidente dell’Agenzia Agenzia Mobilità Piemonte, Cristina Bargero evidenzia l’utilità della linea. «Grazie a un lavoro congiunto tra Agenzia, Regione, Trenitalia e RFI, che ha stanziato risorse aggiuntive per garantire il servizio, la Casale Mortara dopo anni di chiusura finalmente riparte: si tratta di un servizio atteso dal territorio che non solo permette un collegamento tra Casale e Milano, ma anche un miglioramento del servizio e una riduzione dei tempi di spostamento per le persone, studenti e pendolari, che già oggi viaggiano tra Casale e Mortara».