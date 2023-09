Il Col. Antonio Gorgoglione al vertice della Guardia di Finanza di Alessandria

ALESSANDRIA – Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Alessandria. Il Col. Massimiliano Pucciarelli ha ceduto il comando del Reparto al Col. Antonio Gorgoglione. La cerimonia si è tenuta questa mattina nella Caserma “Capitano Carlo Blengio, M.B.V.M.”, sede del Comando Provinciale di Alessandria, alla presenza del Comandante Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, Generale di Divisione Benedetto Lipari e di una rappresentanza del personale di ogni ordine e grado, in servizio ed in congedo (appartenente alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia della provincia).

Il Colonnello Antonio Gorgoglione ha ricoperto importanti incarichi nel corso della sua carriera e vanta un’ampia e diversificata esperienza nei principali settori di servizio istituzionali del Corpo. Arriva ad Alessandria dopo essere stato Comandante Provinciale di Novara dal 2020 alla data odierna.

Durante la cerimonia il Generale Lipari ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dai finanzieri della provincia agli ordini del Colonnello Pucciarelli che, dopo 4 anni ad Alessandria, andrà al Comando del Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo della Liguria.