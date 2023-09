Arrivato il messaggio di test IT-Alert

ITALIA – Il messaggio di test IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, è arrivato come previsto oggi, 14 settembre 2023, sui telefoni dei piemontesi. Un lungo suono ha annunciato il testo che comunicherà in futuro eventuali casi di grave emergenza.

Il sistema è ancora in fase di prova ma sarà poi adottato definitivamente per comunicare situazioni che mettano a repentaglio la sicurezza dei cittadini. La Protezione civile invita ad aprire il link e compilare il questionario disponibile sul sito internet www.it-alert.it, aiutando così a verificare la riuscita del test: il parere di ogni utente consentirà di migliorare lo strumento. L’invito a compilare il questionario è anche per chi dovesse accorgersi di non aver ricevuto il messaggio o l’avesse ricevuto pur trovandosi in territori confinanti con il Piemonte.