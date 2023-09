Associazioni ambientaliste lanciano un appello a sindaco e Soprintendenza per salvare Cascina Boida  

ALESSANDRIA – Le associazioni ambientaliste ATA PC Alessandria, AISA Sicurezza Ambientale, Sede Regionale Liguria, Distaccamento Bosco Marengo, Pro Natura Alessandria- Laboratorio Synthesis e Redazione Rivista CittàFutura hanno scritto una lettera al sindaco di Alessandria e alla Sovraintendenza per salvare Cascina Boida.

Il cascinale al quartiere Cristo è destinato a lasciare spazio a un nuovo insediamento commerciale ma per le associazioni va messo al riparo dalle ruspe e tutelato. Cascina Boida, sottolineano le associazioni, “è un’antica struttura di origine medievale” che ha “un forte legame storico con il quartiere Cristo e i suoi abitanti“. L’edificio, però, non è tutelato da vincoli e attualmente risulta destinato alla “demolizione totale, per far posto a un supermercato”.

Già a giugno le associazioni avevano chiesto a sindaco e Sovraintendenza chiedendo di effettuare una serie di approfondimenti sul valore della struttura, non solo dal punto di vista architettonico ma anche storico, e in questi ultimi giorni hanno sollecitato aggiornamenti per sapere se l’iter che dovrebbe portare alla demolizione della struttura sia stato “almeno sospeso”.

Le associazioni, infatti, chiedono che vengano prima conclusi gli studi per comprende il valore dell’edificio e venga poi indetta un’assemblea con le Associazioni che si occupano di tutela dei monumenti e dell’ambiente per discutere il destino di questa storica cascina alessandrina.