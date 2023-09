Oltre mille ragazzi alla terza edizione della “Giornata della Sostenibilità” organizzata dal Gruppo Amag

ALESSANDRIA – Si è svolta oggi alla Cittadella di Alessandria la terza edizione della Giornata della Sostenibilità, un evento che ha visto la partecipazione di oltre mille studenti, 400 dei quali hanno raggiunto la Cittadella a piedi, accompagnati dagli Alpini. All’iniziativa, promossa dal Gruppo Amag nella Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile, hanno aderito diversi enti locali, associazioni e organizzazioni private con numerose attività didattiche, come i laboratori di biodiversità e protezione dell’ambiente a cura del Gruppo Forestale Carabinieri, l’educazione stradale promossa dalla Polizia Stradale con la visita al pullman Azzurro, le attività promosse dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i laboratori di Aral, dell’Università del Piemonte Orientale, di Coldiretti, dell’Arpa di Alessandria e del Settore Ambiente della Provincia di Alessandria.

“La Giornata della Sostenibilità rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare i cittadini alle tematiche ambientali, partendo proprio dai più giovani – ha dichiarato il presidente del Gruppo Amag, Claudio Perissinotto -. La crisi climatica richiede un grande impegno da parte delle istituzioni e da parte di tutte le categorie economiche e sociali per progettare e fornire soluzioni concrete a favore della comunità. La governance del Gruppo Amag si dirige sempre di più verso la realizzazione di progetti di economia circolare, dalla raccolta dei rifiuti alla produzione di energia rinnovabile”.

L’iniziativa è stata organizzata grazie anche al contributo prezioso dell’Associazione Nazionale Alpini, della Croce Verde, della Protezione Civile e della rete “I più fragili tra i più deboli”. In mattinata si è svolto anche l’attesissimo Green Game, promosso dai Consorzi Nazionali per il Riciclo, che ha coinvolto con entusiasmo sia i ragazzi che gli insegnanti.

“Coinvolgere le nuove generazioni e sensibilizzarle alle tematiche ambientali è fondamentale e questa iniziativa fa parte di un percorso che l’amministrazione comunale con il Gruppo Amag sta portando avanti – ha sottolineato il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante -. La città di Alessandria ha come obiettivo la graduale transizione verso una produzione energetica da fonti rinnovabili e verso un’economia circolare grazie alle comunità energetiche e al teleriscaldamento. Uno dei temi più complicati da trattare è sicuramente quello della mobilità; se da un lato il grande investimento che tutte le marche di auto stanno facendo sul motore elettrico ci indica chiaramente che il futuro della mobilità privata sarà quello, è altrettanto evidente che i costi di questa transizione necessaria non possono gravare totalmente sulle famiglie italiane. Servono progetti sostanziosi che prevedano incentivi per l’acquisto di auto e sulla infrastruttura delle reti stradali ma, soprattutto, un cambio di passo deciso da parte del Governo centrale e regionale: il trasporto pubblico deve tornare centrale nel dibattito politico e nei finanziamenti e deve poter rappresentare davvero un’alternativa alla mobilità privata. In questo senso non c’è nulla di più ecologico di un treno o di un bus”.

A concludere l’evento è stata la tavola rotonda “Far Vivere la Sostenibilità”, un confronto sulla crisi ambientale, visioni e progetti, che ha coinvolto istituzioni locali, imprese e stakeholder.