Al via un nuovo anno di progetti e impegni per il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce

BOSCO MARENGO – Il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce ha ufficialmente dato il via all’anno lionistico 2023/2024 presieduto da Fabrizio Priano. Il neo Presidente ha anticipato alcuni dei prossimi appuntamenti e progetti del Club.

Il 5 ottobre nel refettorio del Convento di San Francesco si terrà una cena per raccogliere fondi per la Mensa dei Poveri e il Club si impegnerà anche ad aiutare la popolazione vittima del violento terremoto in Marocco. Sempre nel mese di ottobre partirà la campagna di screening gratuiti per la salute della vista e contro l’epatite C, in collaborazione con il L.C. Emercency & Rescue mentre a novembre cinque scuole alessandrine saranno coinvolte nel concorso Lions “Poster per la Pace”. Sempre a novembre il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce sarà impegnato durante la Colletta Alimentare e andrà poi in visita al Lions Club Sliema di Malta, gemellato con il Bosco Marengo. Tra i prossimi progetti anche una raccolta fondi per donare una postazione di lettura per non vedenti alla biblioteca “Francesca Calvo” di Alessandria, dove esiste già una sala dedicata ad Hellen Keller. Particolare attenzione sarà data anche alla cultura con un incontro il 16 ottobre con il Giornalista Fausto Biloslavo, corrispondente di guerra rientrato dall’Ukraina, e convegni sulle figure di Pio V e del Vasari nel complesso monumentale di Santa Croce la prestigiosa sede del Club.

Alla serata, che ha ufficialmente dato il via all’anno lionistico 2023/2024, hanno partecipato anche il Vescovo di Alessandria, Monsignor Guido Gallese e il 1^ Vice Govenatore Lions Alessandro Bruno. In collegamento telefonico, anche il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha salutato e ringraziato i Lions per il lavoro “efficiente ed affidabile” svolto a fianco delle Istituzioni nelle attività di Service.