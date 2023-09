A Torino il convegno nazionale siti Unesco, Maffiotti (Club Vignale): “Negli infernot il passato incontra il presente”

TORINO – Questo sabato si è tenuto a Torino il convegno nazionale sui siti Unesco, nell’ambito del World Tourism Event, a Palazzo Carignano. Tra i partepanti e gli intervenuti anche Alberto Maffiotti, presidente del Club Unesco di Vignale Monferrato: “Questi siti hanno un valore inestimabile dal punto di vista culturale, ambientale ed economico. Nel 2014, il paesaggio vitivinicolo del Piemonte è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco, riconoscendo così l’importanza degli Infernot. Questa tutela garantisce che questi luoghi unici siano preservati per le future generazioni. Gli Infernot sono cantine scavate nell’arenaria, un tipo di roccia presente in alcune zone del Piemonte, sono un simbolo della tradizione vinicola della regione e rappresentano un esempio unico di utilizzo del territorio e delle sue risorse un luogo dove il passato incontra il presente. La loro presenza nel paesaggio è un promemoria tangibile della lunga tradizione vinicola della regione. Il paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato è un esempio eccezionale di interazione tra l’uomo e il suo ambiente naturale, con una tradizione vinicola che risale a tempi antichi come allo stesso modo, la Residenza di Caccia di Stupinigi e altre residenze sabaude rivelano la ricchezza e l’importanza storica della Casa Savoia” ha sottolineato Maffiotti.

“Questo riconoscimento ha anche garantito la loro protezione e conservazione, assicurando che questi luoghi unici siano preservati per le future generazioni, permettendo loro di apprezzare e comprendere la nostra storia e le nostre tradizioni. I siti Unesco hanno un impatto significativo sull’economia locale, attirando turisti da tutto il mondo. Il turismo può portare benefici economici diretti, come l’aumento della spesa dei visitatori, e benefici indiretti, come la creazione di posti di lavoro e l’incremento delle attività locali. Questi siti Unesco possono anche avere un grande valore per le comunità locali. Possono rafforzare il senso di identità e appartenenza, e possono essere fonte di orgoglio per la popolazione locale”.

“I siti Unesco sono anche importanti risorse educative. Offrono l’opportunità di apprendere sulla storia, la cultura e l’ambiente, e possono aiutare a sensibilizzare su questioni importanti come la conservazione del patrimonio culturale e naturale. In conclusione, gli Infernot non sono solo un patrimonio culturale del Piemonte, ma un simbolo della sua storia e della sua identità. La loro tutela da parte dell’Unesco sottolinea l’importanza di preservare questi luoghi unici per le future generazioni. Grazie per avermi dato l’opportunità di condividere con voi questa parte affascinante. Grazie a eventi come il World Tourism Event, possiamo condividere e valorizzare questi tesori con il mondo intero. Queste cantine scavate nel tufo sono una destinazione turistica unica, che offre ai visitatori un’esperienza autentica e unica nel suo genere. Spero che vi abbia ispirato a scoprire di più su questi luoghi magnifici del nostro patrimonio”.