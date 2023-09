Ritrovati 4 ordigni bellici nelle cantine dell’ex Palazzo Comunale di Rocca Grimalda

ROCCA GRIMALDA – Quattro ordigni bellici sono stati ritrovati questo lunedì in una cantina dell’ex Palazzo Comunale di Rocca Grimalda. Come spiegato dal sindaco, Enzo Cacciola, gli ordigni sono stati trovati da alcuni dipendenti comunali che erano impegnati a pulire e liberare i locali dello stabile in piazza Vittorio Veneto in vista di prossimi lavori di ristrutturazione.

Aperta una cantina “chiusa da decenni” tra il numeroso materiale ammassato sono stati notati gli ordigni, quattro bombe d’aereo risalenti probabilmente alla Seconda Guerra Mondiale, ha spiegato il sindaco. Immediatamente sono stati allertati i Carabinieri di Carpeneto e l’area è stata transennata. L’ex Palazzo Comunale di Rocca Grimalda, che ospita le Poste e il Museo delle Maschera, è stato quindi dichiarato inagibile fino all’intervento degli artificieri che dovranno occuparsi di rimuovere gli ordini bellici.

(in copertina immagine di repertorio)