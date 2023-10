Nuovo Ospedale di Alessandria. La Regione: “Avviati studi sul sito. Ampiamente nei tempi per attuare il progetto”

ALESSANDRIA – Il Politecnico di Torino sta avviando in questi giorni gli studi preliminari sul sito nell’area Galimberti individuato per il nuovo Ospedale di Alessandria. Lo ha spiegato la Regione Piemonte al termine dell’incontro che si è tenuto nelle scorse tra l’Assessorato alla Sanità e la Direzione generale dell’Azienda ospedaliera di Alessandria per fare il punto sul nuovo presidio sanitario.

Presenti all’incontro, l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, il direttore regionale della Sanità, Antonino Sottile e il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Valter Alpe, oltre ai tecnici dell’Assessorato.

Per quanto riguarda il cronoprogramma, hanno spiegato dalla Regione: “L’incontro avuto con l’Inail nei giorni scorsi ha chiarito che la scadenza del 30 settembre per l’aggiudicazione della progettazione è stata superata dal nuovo codice degli appalti, che non prevede più questa fase, per cui la prossima scadenza che sarà necessario rispettare è direttamente quella del dicembre 2025 per la consegna del progetto, come da cronoprogramma originario”.

“Si è pertanto ampiamente nei tempi per proseguire nell’attuazione del progetto” hanno puntualizzato dalla Regione. Avviato il lavoro del Politecnico di Torino sul sito del nuovo ospedale, “a breve” verrà predisposto il protocollo d’intesa con il Comune e gli altri soggetti coinvolti “propedeutico alla realizzazione dell’opera”.

Per quanto riguarda le risorse, ricorda infine la Regione, il progetto del nuovo ospedale di Alessandria ha ricevuto il via libera a un finanziamento di 300 milioni di euro da parte dell’Inail “fermo restando la possibilità di valutare eventuali altre forme di finanziamento”.