Questa domenica anche Manuela Arcuri e Jo Squillo alla Festa del Cristo   

ALESSANDRIA – La festa del Cristo questa domenica diventa davvero grande. Saranno più di 100 gli stand in via Carlo Alberto, Corso Acqui e Piazza Zanzi ad Alessandria e anche i negozi saranno aperti per la giornata “clou” della festa con la madrina Manuela Arcuri e il concerto di Jo Squillo. Il quartiere sarà animato anche da dimostrazioni ed esibizioni di palestre, scuole di ballo ci saranno dj set, sfilate di moda e 30 punti di street food, oltre al Luna Park. Alle 10,30 sarà la madrina Manuela Arcuri a dare ufficialmente il via alla festa con il taglio del nastro in via Carlo Alberto, aperto dalla banda musicale e dalle cheerleaders. Alle 11 verrà celebrata la Santa Messa dei Commercianti e verrà premiato il Luogotenente dei Carabinieri Pier Paolo Ferro che, dopo 30 anni di servizio nel quartiere, andrà in pensione.

Nel pomeriggio saranno gli sbandieratori dell’associazione Aleramica ad animare il quartiere insieme al gruppo folk “La Voce di Calabria”. Alle 16, poi, davanti a Naturalia ci sarà il concerto di Jo Squillo. Non mancheranno le storiche 500 d’epoca e il Bordino.

In campo oltre 50 volontari con un piano di sicurezza che vedrà coinvolte l’Unac, Castellazzo Soccorso, il personale antincendio e i volontari dell’Associazione Alessandria Sud.