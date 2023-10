Si allontana dalla casa di riposo a San Maurizio di Conzano e non rientra. Ritrovato dopo ore di ricerche

SAN MAURIZIO DI CONZANO – Ore di apprensione per un uomo di 72 anni con problemi psichici ospite di una casa di riposo a San Maurizio di Conzano che sabato si è allontanato dalla struttura senza fare poi ritorno. Scattato l’allarme, intorno alle 21, sono subito scattate le ricerche. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Casale hanno setacciato la zona fino a notte inoltrata e poi hanno ripreso le ricerche nelle prime ore di questa domenica mattina quando l’anziano è stato poi ritrovato. L’uomo è stato rintracciato da una pattuglia dei Carabinieri di Occimiano mentre vagava in strada in stato confusionale. L’uomo è in buone condizioni di salute ma è stato comunque portato in via precauzionale al Pronto Soccorso per un controllo e poi riaffidato al personale della casa di riposo.