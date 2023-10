Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 14 ottobre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ancora un sabato ricco di eventi in provincia di Alessandria. Radio Gold ha selezionato per voi gli appuntamenti che non potete perdere.

Vi segnaliamo che ad Alessandria termina oggi la “Vivaldi Flute Week”, l’unico festival flautistico del Piemonte, organizzato dal Conservatorio Vivaldi e arrivato alla sua terza edizione. La rassegna, ideata dal docente di flauto Stefano Parrino, vede la partecipazione di grandi nomi della scena flautistica. Alle 18.30, all’Auditorium Pittaluga, in via Parma, si esibiranno Matej Zupan al flauto e Paolo Ghiglione al pianoforte, riproponendo le musiche di Clarke, Debussy, Muczynski, Popp e Rozman.

Ad Alessandria c’è anche un nuovo spazio alle Sale d’Arte. In occasione della nuova edizione di “Art Site Fest” negli spazi espositivi in via Machiavelli 13 si potrà ammirare la mostra “Graal” di Alice Zanin. Le opere dell’artista piacentina si focalizzano sul mondo animale ma nei suoi lavori le forme non sono quelle strettamente della natura. Gli animali presentano una struttura spesso allungata, sinuosa, di ricercata eleganza che occhieggia all’animale liberty. Contemporanea e comune a tutte le sue creature è la materia di cui sono fatte: cartapesta, di giornale o colorata in modo vivace e del tutto originale. La mostra “Graal” si può visitare fino al 12 dicembre dal giovedì alla domenica, dalle 15 alle 19.

Ad Arquata Scrivia si festeggiano i dieci anni del Teatro della Juta. Dalle 19 musica, cabaret e teatro con le tante figure che negli anni si sono esibite sul palco, tra cui: Dado Bargioni, Paolo Archetti Maestri, Federica Sassaroli, Simone Repetto, Davide Fabbrocino, Michele Puleio, Simone Guarino, Nora Garavello, Cristian Primavera e Martina Allia. L’ingresso è gratuito, è previsto anche un brindisi e aperitivo con gli amici del Teatro. Per prenotare un posto contatta il 345 0604219.

Questo weekend tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’atteso evento di piazza che il FAI dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti. Trovate tutti i siti visitabili nella nostra provincia nel nostro articolo sul sito del FAI.

Cosa fare ad Alessandria

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria aderisce anche quest’anno all’iniziativa nazionale promossa da ABI, in collaborazione con ACRI, finalizzata ad aprire al pubblico le porte degli storici palazzi che ospitano istituti di credito e fondazioni e si adegua al nuovo format. Il tradizionale “Invito a palazzo” in calendario il primo week end di ottobre lascia il passo a “È Cultura”, una proposta assolutamente innovativa sia nei contenuti sia nei tempi di realizzazione. Alle 16, a Palatium Vetus, ci sarà una performance artistica degli artisti Sara Varvello e Emanuele Gastini sul tema dell’identità.

Contestualmente si potranno visitare anche la mostra “Segni materiali fonemi”, dedicata al grande artista del Novecento Carlo Pace e ASEAN DESIGN 2023, rassegna di gioielli di orafi valenzani e torinesi, organizzata per promuovere l’artigianato orafo sui mercati orientali.

Al Teatro Alessandrino arriva Claudio Lauretta, in arte Mister Voice, con lo spettacolo “Imitamorfosi” in cui si fonde l’imitazione con la metamorfosi, indi l’attore, il cantante o il politico di turno viene riproposto in modo fantasioso, svelandone i tic e le manie comportamentali. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti disponibili su Ticketone.

La fantastica storia dell’agnolotto sarà protagonista della masterclass “Alle Radici dell’Agnolotto della provincia di Alessandria” in programma alle 17 nella buvette di Palazzo Monferrato ad Alessandria. A intervenire saranno la giornalista enogastronomica simbolo della pasta italiana, Eleonora Cozzella, la corrispondente da New York della testata Gusto e presidente della “United Nations Correspondents Association” alle Nazioni unite Valeria Robecco, un rappresentante della condotta Slow Food di Alessandria e delle Colline Nicesi e il direttore del Gusto(Gruppo Gedi Stampa e Repubblica) Luca Ferrua. Seguirà una originale degustazione di agnolotti.

Cosa fare a Casale Monferrato

A Casale il weekend è dedicato al centenario della nascita del poeta e scrittore Jean Servato. Nella Cappella Paleologa del Castello del Monferrato, l’esposizione “Adesso Jean: Educare alla libertà e all’arte – La rivoluzione del metodo pedagogico tradizionale”, raccoglie le opere pittoriche e testi degli allievi della scuola elementare e media con illustrazione del metodo didattico. La mostra è aperta sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Nella sala Marescalchi del Castello è aperta la mostra “Criminis – Vittime e Carnefici: strumenti di giustizia dall’inquisizione ad oggi“. L’ingresso intero costa 10 euro, ridotto 7 euro. La mostra sarà visitabile sabato e domenica 10-13 e 15-19.

Nel Salone Marescalchi è visitabile anche la mostra “Mediterraneo”, curata da Emiliana Mongiat, con le opere di Giugi Bassani, Corrado Bonomi, Gianpiero Colombo, Uldino Desuò, Antonella Ferrara, Silvana Marra e Costantino Peroni. La mostra, aperta fino al 5 novembre, offre ai visitatori una selezione di opere, dalla scultura, alle installazioni, alla pittura, volta a una riflessione sui vari significati che il “Mare Nostrum” può assumere, da luogo di scambio a luogo di passaggio, da luogo di incontro a luogo di scontro in un susseguirsi di rapporti che vanno oltre i confini dello spazio e del tempo con interazioni trans-nazionali e trans-temporali.

È possibile infine visitare il Museo del Tesoro del Duomo, che custodisce preziosi reliquiari, splendidi tessuti e importanti mosaici. Il museo è aperto sabato e domenica dalle 15 alle 18. Per ulteriori informazioni chiamate lo 0142 444330-444309 o consultate il sito del comune di Casale Monferrato.

Cosa fare a Tortona

Alle 9.30, nella sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona in via Emilia 168, il Rotary Club di Tortona insieme all’UCIMU, nel centenario della nascita di Wilmer Graziano, ricordano l’imprenditore e il ruolo della ditta “Graziano” nel mondo della meccanica e nella realtà socio economica tortonese. A partecipare all’evento saranno: Giorgio Benvenuto (ex Segretario Generale della UIL), Claudio Merlo (Managing Director della Graziano Tortona srl), Fabrizio Palenzona (Presidente Fondazione CR Torino), Bruno Rambaudi (Past President UCIMU) e Cesare Raviolo (storico tortonese), moderati in sala da Alfredo Mariotti (Direttore generale UCIMU). L’ingresso è libero.

Per tutto il weekend a Tortona c’è la 4^ edizione della “Fiera nazionale di orologi italiani”, organizzata dall’omonimo collettivo di operatori italiani del settore dell’orologeria e dell’accessoristica legata al mondo degli orologi.

Del collettivo fanno parte più di 70 marchi, da chi produce casse, cinturini o movimenti, fino all’orologio completo.

Gli altri eventi in provincia di Alessandria

A Gavi terzo appuntamento del “Festival Lavagnino”, dopo il successo delle prime due date alessandrine. Alle 21, alla Tenuta La Giustiniana di Gavi, andrà in scena “Il western nel cinema”. Oltre a musiche di Morricone, i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria eseguiranno infatti una Suite composta da diverse pellicole western scritte dallo stesso Lavagnino: “Johnny West il mancino”, “Sapevano solo uccidere”, “L’uomo con la pistola d’oro”, “5000 Dollari sull’asso”. Presenterà la serata lo speaker di Radio Gold Luciano Tirelli.

Ad Arquata Scrivia, dopo la pausa estiva, l’Anpi di Novi Ligure dà il via – in collaborazione con le Anpi di Serravalle e di Arquata – a una nuova seria di incontri culturali. Alle 16, nel la Sala Soms, viene presentato il nuovo libro di Lorenzo Torre, già autore di “Bicicletta partigiana. Dodici itinerari sulle tracce della Resistenza (Joker, 2010)”, “Marco Secondo Marco. Polizia partigiana in val Borbera. 1943-1945. Divisione Pinan-Cichero”. Dialogherà con l’autore il prof. Pier Maria Ferrando, figlio del partigiano Scrivia.

A Castelletto d’Orba si saluta l’estate per tutto il weekend con “Sapori d’autunno”. Questa sera, al Palazzetto dello Sport, dopo una gustosa cena si balla con Emily Band. A Francavilla Bisio, in occasione del Sessantesimo anniversario dell’uccisione a Dallas del Presidente degli Stati Uniti J. F. Kennedy, è prevista una conferenza dal titolo “Jackie and Jack”. Promossa da Associazione Lettere Arti – Centro studi JFK. Alle 17, nella Sala “LaSocietà”, si ricorderanno J.F. Kennedy e a Jacqueline. A narrare di Jackie Kennedy e del suo inconfondibile stile e classe come donna e First lady, sarà Cristina Antoni, giornalista e addetta stampa della Provincia di Alessandria. La conferenza, arricchita da immagini e letture dedicate al tema a cura di Luciano Tirelli, conduttore e speaker di Radio Gold, si concluderà con l’aperitivo. A Palazzo Palazzo Mossi di Frassineto Po, l’accademia di cultura Bernardino Cervis, in collaborazione con il Comune di Frassineto Po, ha allestito la mostra personale del pittore astigiano Paolo Viola. Tra i quadri esposti anche “Sua maestà il Peperone”, un omaggio al 50° anniversario della Pro Loco e della Sagra del Peperone. L’esposizione si può visitare visitabile il sabato e la domenica dalle 15 alle 18, fino al 15 ottobre.

A Fubine, al laboratorio d’arte “La Crescentina” è allestita la mostra “Come se fosse luce”, che raccoglie quaranta nuove opere di Ernesto Morales in dialogo con la ricerca spazialista di Lucio Fontana. La mostra, che rimarrà aperta fino al 3 dicembre, è visitabile dalle 16 alle 19 su appuntamento.

A Lu e Cuccaro Monferrato dalle 14:30 alle 18 è aperto il Museo di San Giacomo. Il museo raccoglie alcune tra le testimonianze più significative di Lu e del suo territorio: oreficerie, reliquiari, paramenti sacri, sculture lignee, dipinti su tela di pregio, fra cui opere di Orsola Maddalena Caccia. Ad aspettarvi anche un’esposizione dedicata al pittore divisionista Luigi Onetti. Il biglietto intero costa 4€, 3€ ridotto. L’ingresso è gratuito per ragazzi e titolari di tessere Abbonamento Musei e MoMu. A Ozzano Monferrato parte la rassegna “Regine”, con tre incontri dedicati ad alcune importanti figure femminili. Alle 18.30, nella Casa delle Arti in via Trotti, è previsto “Pronte a tutto per il potere. Tranne che a sposarsi”. L’incontro è moderato da Valeria Palumbo. A Rosignano Monferrato, ai saloni Morano prosegue la mostra “Riti Di-vini”. L’esposizione propone immagini legate al tema del vino, dei vigneti ma anche gli oggetti che ne esaltano sapore e bellezza, nutrendo il corpo e l’anima con creazioni che permettono a noi umani di condividere il senso della convivialità attraverso nuove narrazioni e nuovi riti. La mostra è visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18.

A Solero debutta la terza edizione di “MusiCanta”, la rassegna di musica corale, e non solo, promossa dall’associazione “La Vita Buona Odv” con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’edizione MusiCanta 2023 propone sei concerti itineranti da ottobre a maggio. Alle 14, nella chiesa Parrocchiale di Solsero, si celebra San Bruno con l’ensemble “Equivoci”. Ad esibirsi i Prof_In_Coro diretti da Roberto Michele Baldo.

Photo by Kael Bloom on Unsplash