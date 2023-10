Alle radici dell’agnolotto della provincia: sabato una masterclass ad Alessandria

ALESSANDRIA – L’agnolotto è uno di quei piatti che uniscono il piacere gastronomico alla tradizione, al legame gastronomico con le radici del gusto senza mai smettere di essere anche comfort food. Nella provincia di Alessandria, e nel suo capoluogo in particolare, tutto questo trova una dimensione unica, fatta di contaminazioni e di tradizioni che attraversano il confine tra Piemonte e Liguria lasciando tracce nelle preparazioni e nei condimenti. Ma non solo la pasta ripiena è un filo che lega tutta l’Italia, la unisce al mondo e racconta storie uniche.

La fantastica storia dell’agnolotto che partirà proprio dalle radici alessandrine sarà protagonista della masterclass “Alle Radici dell’Agnolotto della provincia di Alessandria” in programma questo sabato 14 ottobre alle 17 nella buvette di Palazzo Monferrato ad Alessandria, in via San Lorenzo 21. Dopo i saluti istituzionali, ne discuteranno con aneddoti, testimonianze e ricette da confrontare la giornalista enogastronomica simbolo della pasta italiana, Eleonora Cozzella, la corrispondente da New York della testata Gusto e presidente della “United Nations Correspondents Association” alle Nazioni unite Valeria Robecco, un rappresentante della condotta Slow Food di Alessandria e delle Colline Nicesi e il direttore del Gusto (Gruppo Gedi Stampa e Repubblica) Luca Ferrua, seguirà una originale degustazione di agnolotti. L’ingresso è aperto a tutti, fino a esaurimento posti.

La giornata è inserita nel viaggio nelle eccellenze della provincia di Alessandria, il progetto, ideato da Luca Ferrua, direttore de “Il Gusto” – verticale enogastronomico del gruppo GEDI in collaborazione con Alexala e con il supporto della Regione Piemonte. Un progetto che ha rivelato le straordinarie potenzialità del territorio e soprattutto volti e persone che producono straordinarie e uniche eccellenze gastronomiche.

“Siamo molto soddisfatti dell’iniziativa “Alle Radici del gusto” – dice Roberto Cava, presidente di Alexala -, e ringraziamo il direttore Luca Ferrua per aver scelto il nostro territorio per organizzarla: grazie alla selezione che lui e il suo staff hanno fatto delle nostre realtà enogastronomiche d’eccellenza, quello che ne è venuto fuori è un racconto nuovo delle nostre zone, fatto di storie buone da scoprire che disegnano un tratto comune della no-stra provincia, fatta di tante peculiarità diverse ma unita dal saper fare e dalla capacità di innovazione nella tradizione. Come Alexala desideriamo ringraziare l’assessore Poggio per il suo contributo fattivo, senza il quale non avremo potuto intraprendere questo viaggio, l’assessore Protopapa per il supporto e tutti i centri zona che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa non da ultimo il Comune di Alessandria che ospiterà questa tappa del press tour che si arricchirà di un momento di divulgazione di alto profilo”.

Foto di danilocanducci da Pixabay