Bussalino guida la delegazione piemontese all’Assemblea dell’UPI: “Bisogna attuare la riforma e ridare dignità alle Province”

L’AQUILA – Presidenti e rappresentanti di tutte le province italiane hanno partecipato all’Assemblea Nazionale dell’Unione delle Province Italiane (UPI) che si è tenuta all’Aquila il 10 e 11 ottobre. A guidare la delegazione piemontese dell’UPI è stato il presidente regionale, e presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino. Nella due giorni in Abruzzo sono state condivise idee e strategie per il futuro delle province italiane e il vertice di Palazzo Ghilini ha ricordato il lavoro svolto fin dall’inizio del suo mandato, nel 2022, per tradurre in azioni concrete le risorse assegnate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed evidenziato il ruolo essenziale della Provincia di Alessandria nell’attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione territoriale.

Durante l’assemblea le parole del Presidente della Repubblica hanno rafforzato l’impegno per valorizzare il ruolo delle Province, enti previsti dalla nostra Costituzione “che è necessario abbiano la dignità degli altri livelli istituzionali che formano l’impianto del nostro Stato” ha sottolineato Mattarella, offrendo il suo sostegno alla riforma che giace in Senato. Una riforma che “va attuata quanto prima” ha esortato il Presidente Bussalino “per aumentare ulteriormente l’efficacia e l’efficienza delle Province e ridare loro la dignità che meritano. A chiederlo non solo è la politica ma il territorio e, unitamente ai Comuni, le province giocando un ruolo fondamentale su moltissime tematiche”.