Pallacanestro Pavia dominante: Savigliano piegata 80-67

PAVIA – Nella seconda giornata di campionato la Riso Scotti Pallacanestro Pavia conquista la sua seconda vittoria consecutiva in casa, nel match con Savigliano che termina 80 a 67. La partita inizia con un’autentica esplosione di energia da parte della Riso Scotti, che in soli 5 minuti raggiunge un vantaggio di +11 (17-6). Tuttavia, nel finale del primo quarto, Savigliano riesce ad accorciare il divario, fissando il punteggio a 23-21.

Il secondo quarto è contrassegnato dall’equilibrio, con entrambe le squadre incapaci di stabilire una continuità difensiva significativa. Alla fine del primo tempo, i padroni di casa mantengono un vantaggio di quattro punti, con il punteggio di 40-36.

Dopo l’intervallo, la Riso Scotti rientra dagli spogliatoi con maggiore carica e attenzione. Le triple fondamentali di Gravaghi e Ferri contribuiscono a un parziale significativo di 25-14 nel terzo quarto, consolidando il controllo della partita.

Nell’ultimo quarto, spinta dai cori della Tribunetta, la squadra resiste ai tentativi di rimonta di Savigliano, chiudendo la partita con un risultato finale di 80-67.

Il coach Davide Cristelli, visibilmente soddisfatto, ha commentato la prestazione della sua squadra, evidenziando la resilienza e la determinazione dimostrate durante l’incontro contro Savigliano. “Siamo contenti per questa vittoria. 67 punti subiti è quello che chiediamo come staff ai ragazzi, è la nostra soglia per arrivare lontano in questo campionato”, ha detto Cristelli. “Savigliano ha giocatori importanti che sanno fare canestro se non si è aggressivi. Siamo stati bravi in difesa. Della mia squadra mi piace la capacità di reagire anche in quei momenti dove le cose non funzionano al meglio, una squadra che non è preoccupata in questo momento delle percentuali da tre punti, ma che sa di averle nelle mani. I ragazzi lavorano intensamente, si aiutano, e questa per me è la ricetta”, ha affermato il coach.

Cristelli si è anche espresso sulla prova del neo acquisto Francesco Gravaghi, autore di dieci punti contro Savigliano. “La sua prestazione è positiva considerando i pochi allenamenti che ha fatto con noi. Le sue caratteristiche sono produrre punti e produrre situazioni offensive per il compagno di squadra. Oggi non c’è stato nessun giocatore che ha superato i 30 minuti di impiego. Lavorando vogliamo portare un minutaggio uniforme a tutti i giocatori; partendo dalle basi di atletismo e di talento, faremo in modo di non avere cali di intensità, arriveremo a sfruttare tutti e ogni giocatore che sarà pronto avrà il suo spazio”, ha concluso Cristelli.

La Riso Scotti Pallacanestro Pavia continua a essere una forza da non sottovalutare, con un impegno costante e una mentalità resiliente che promettono una stagione emozionante per i tifosi pavesi.

TABELLINO

Ferri 8; Zonca n.e;Apuzzo 2;Stonkus 18;Hidalgo 13;Invernizzi n.e.;Spatti 5;Attademo;Gravaghi 10;Trentini 8;Pesenato 12;Ciocca 4. All. Davide Cristelli

Classifica CAMPIONATO B INTERREGIONALE MASCHILE

Pall. Pavia 4

Robur Saronno 4

Oleggio Magic Basket 4

Derthona Basketball La. 4

Basket 7 Laghi Gazzada 2

BasketBall Gallarate 2

Campus Varese 2

College Bk Borgomanero 2

Collegno Basket 0

Amatori Savigliano 0

Junior Casale Monferrato 0

Campus Piemonte 0